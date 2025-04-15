TİMBİR'İN EDİRNE MEDYA ZİRVESİ VE ZİYARETLERİNDEN NOTLAR



İskandinav ve Baltık ülkelerindeki belgesel çekimlerinden döndükten sonra ayağımın tozuyla Edirne’ye gittim.

Kutucu ve danışma kurulu üyesi olduğum Türk İnternet Medya Birliği'nin Edirne'de düzenlediği medya zirvesine katılarak medya ve sivil toplum örgütü iş birliği üzerine konuşma yaptım.

Edirne Valisi ile belgesel söyleşi gerçekleştirdim.

TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN TOPLANTISINA KATILMAK İÇİN EDİRNE'YE GİDİYORUM

BİRLİK HABER AJANSI TARAFINDAN MEDYA KURULUŞLARINA SERVİS EDİLEN HABER







https://bha.net.tr/timbir-yonetimi-edirnede-toplaniyor

TİMBİR Yönetimi Edirne'de Toplanıyor

Türk İnternet Medya Birliği'nin (TİMBİR), aylık yönetim kurulu toplantılarını farklı bir ilde yapmaya devam ediyor. Nisan ayında Başkan Yardımcısı Nevser Eraslan'ın ev sahipliğinde Edirne'de yapılacak ve ziyaret kapsamında "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı da gerçekleştirilecek. Bu sayede bölge toplantıları da yapma fırsatı bulunuyor.

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ANKARA-BHA

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) yönetim kurulu toplantısı ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören “Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları” bu kez Edirne’de gerçekleştirilecek. Sivil toplum temsilcileri ile medya profesyonellerini bir araya getiren etkinlik, 15 Nisan 2025 Salı günü Edirne Deveci Han Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda saat 09.30’da başlayacak.

Toplantıya Trakya bölgesindeki illerdeki üyeler de davet edildi.

Programın moderatörlüğünü TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Ahval Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nevser Eraslan üstlenecek. Etkinlikte TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa da konuşma yapacak.

Sivil toplum, medya ve yerel dinamiklerin etkileşimini güçlendirmeyi amaçlayan buluşmanın konuşmacı kadrosunda birbirinden deneyimli isimler yer alıyor:

Rıfat Sait – TİMBİR Başkan Vekili, AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili

Av. Cüneyd Altiparmak – TİMBİR Başkan Vekili, Star Gazetesi Yazarı

Muhammet Kaçar – Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü

İsmail Kahraman – TİMBİR Danışma Kurulu Üyesi

Semra Aman Akyürek – TİMBİR Başkan Yardımcısı

Mehmet Erdem Tokuş – TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı

Serap Ülkü Özdemir – TİMBİR Ege Bölge Başkanı

Veysel Cıncık – TİMBİR Danışma Kurulu Başkanı

Özkan Dikmen – TİMBİR Trakya Bölge Başkanı

Orhan Samast – TİMBİR Danışma Kurulu Üyesi

BELGESEL TADINDA TİMBİR'DEN

EDİRNE VALİSİNE ZİYARET

TİMBİR olarak Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret edip belgesel tadında bir sohbet gerçekleştirdik. Vali Bey'den Edirne’ye yapılan hizmetleri dinledik.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Genel Başkan Yardımcısı ve TİMBİR Edirne Temsilcisi Nevser Eraslan ve beraberindeki heyete Vali Sezer büyük ilgi gösterdi.







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TİMBİR BAŞKANI BASA BİLGİ VERDİ

Ziyarette konuşan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, birliğin dijital medya alanındaki faaliyetlerini ve yürüttükleri projeleri Vali Sezer’e aktararak, Edirne’de gerçekleştirilecek buluşmanın önemine değindi. Basa, medya ile sivil toplumun ortak zeminde buluşmasının, toplumsal fayda üretme açısından önemli olduğunun altını çizdi.

VALİ SEZER EDİRNE'Yİ ANLATTI

Vali Sezer ise TİMBİR’in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti ve Edirne’de böyle bir buluşmanın gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

VALİ SEZER BELGESELİMİZİ İZLEMİŞ

Tanışma esnasında vali beyin "Devri Alem Belgesel TV Programı"mızı izlediğini öğrendik. Belgesel üzerine de konuştuk. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan "Devri Alem Belgesel TV Programı" olarak bizler belgesel çekerken, sizi 1990'lı yıllarda Edirne'de çektiğimiz belgeselle baş başa bırakıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=ttOblJmDpiY

BELGESEL TADINDA EDİRNE'DEN CANLI YAYINLAR

EDİRNE'DEN CANLI YAYIN

BELGESEL TADINDA EDİRNE DARÜŞŞİFA SAĞLIK MÜZESİ'NDEN AN İTİBARİ İLE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/1BEncBABNS/?mibextid=wwXIfr

EDİRNE SELİMİYE'DEN CANLI YAYIN

BELGESEL TADINDA EDİRNE SELİMİYE CAMİSİ'NDEN AN İTİBARİ İLE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/1A77aZuo8K/?mibextid=wwXIfr

EDİRNE MERİÇ IRMAĞI'NDAN CANLI YAYIN

BELGESEL TADINDA EDİRNE MERİÇ IRMAĞI MECİDİYE KÖPRÜSÜ'NDEN AN İTİBARİ İLE DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI CANLI YAYINDA