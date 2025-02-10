TOBB BAŞKANI'NIN GTO ZİYARETİ VE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİMİZ

TGRT belgesel tv'de yayınlanan Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde (9 Şubat 2024 ) yayınlanan makalelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümünde Devri Alem belgesel tv programı ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi olarak belgesel gösterimi ve gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğraf sergisi açarak deprem bilinci konusunda katkı sunmaya devam ediyoruz.

İktav araştırma merkezindeki deprem arşivimizi www.deprembilinci.com web sayfamızdan tüm araştırmacıların bilgisine sunduk. Daha önce açtığımız sergi başta TRT olmak üzere ulusal basında büyük ilgi görmüştü.

Depremin yıl dönümü dolayısı ile hazırladığımız Depremler tarihi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ile ilgili başta Maraş ve Hatay olmak üzere deprem bölgesinde çektiğimiz belgeselleri İKTAV kültür hizmeti olarak birçok tv kanalına gönderdik. TV KURULUŞLARINA GÖNDERDİĞİMİZ DEPREM BELGESELLERİNİN LİNKLERİ

DEPREMLER TARİHİ BELGESELİ

HATAY DEPREMİ BELGESELİ

TOBB BAŞKANI GTO'DA DEPREM GERÇEĞİNİ KONUŞTU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Gebze Ticaret Odası ziyaretinde.GTO Meclis salonunda düzenlenen depremle ilgili konuşmasını devri alem programı ve Gebze gazetesi olarak canlı yayınladık.

GEBZE TİCARET ODASI'NDA DÜZENLENEN 6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE DÜZENLENEN DEPREM PANELİ www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINNDA TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/B4JB4Fd6oqW4Apqt/?mibextid=WC7FNe GTO'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.​

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Gebze Ticaret Odası’nın A Sınıfı Akredite Oda olarak üyelerine kaliteli hizmet sunduğunu görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Oda tarafından üst düzey katılım ile düzenlenen Azerbaycan İş Forumu’nun da Oda üyelerinin iş ağı geliştirme potansiyeline azami katkı sağlaması noktasında çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yakinen takip ettiğini ve Yönetim Kurulu Başkanı ile yeni dönemde de hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Gebze Ticaret Odası üyelerinin Türkiye’nin iktisadi hayatına sağladıkları katkının altını çizen Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ticaret erbabının, sanayicinin, işletmecinin her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm ürettiğini ve Türk iş dünyasını uluslararası platformda en etkin şekilde temsil ettiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde Oda üyeleri adına sistematik ve planlı bir şekilde proje geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Abdurrahman Aslantaş da, Oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, üretim ve ihracatı geliştirme programları, yurt dışı iş forumları ve yabancı heyetlerle gerçekleştirilen B2B görüşmeleri konusunda bilgilendirmede bulunarak, Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GTO’da İsmail Kahraman’dan deprem konulu gazete manşetleri sergisi

Devr-i Alem program yapımcısı ve İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, Gebze Ticaret Odası’nda Deprem konulu Gazete Manşetleri sergisi açtı. VİDEO HABER İCİN TIKLAYIN

Ticaret Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde “1 Yılın Ardından Şubat Depremlerine Bakış ve Şubat 2023 Depremlerinin Altyapı Sistemleri ve Yapılar açısından değerlendirilmesi konulu panel öncesi açılan Deprem konulu Gazete Manşetleri sergisi büyük ilgi gördü. Açılan sergide, yerel ve ulusal gazetelerin geçmişteki depremlerde attıkları manşetler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından yer verilen manşetleri yer aldı.

GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

GTO BAŞKANI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DRPREMİN YIL DÖNÜMÜ DOLSYISI İLE GTO BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ İLE GTO DA AÇTIĞIMIZ GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİNDE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

https://www.facebook.com/share/v/JU3Rf7gp3mhJzWBC/?mibextid=WC7FNe GEBZE TİCARET ODASIN DA DÜZENLENEN 6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİ NİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE DÜZENLENEN DEPREM PANELİN DE YAPILAN KONUŞMALAR DEVRİ ALEM TV GEBZE GAZETESİNDE CANLI YAYINLANIYOR.

www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINNDA

DEPREM SERGİSİ İLE İLGİLİ HABERLER İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı açıklamada 800’den fazla depremle ilgili gazete manşeti arşivine sahip olduklarını ve bunların bir kısmını Gebze Ticaret Odasında “1 Yılın Ardından Şubat Depremlerine Bakış ve Şubat 2023 Depremlerinin Altyapı Sistemleri ve Yapılar açısından değerlendirilmesi konulu panel öncesi ziyaretçiler ile buluşturdukları belirtti.

ASLANTAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Deprem sergisi ile ilgili olarak açıklama yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş iseTürkiye’nin deprem bölgesi olduğunun altını çizerek maalesef yakın tarihte çok canlar kaybettiklerini söyledi. Başkan Aslantaş, depremler ekonomimize çok ciddi kayıtları oluyor. Oda olarak depremi sürekli gündemde tutarak diz çökmemek ve ayakta kalmak adına önemli çalışmalar yapmalıyız. Olası Marmara depreminden olası asgari düzeyde etkilenmek için çalışmalarımızı yapmalıyız. Depreme hazırlıklı olma adına sürekli İnşaat Mühendisleri odamız ile diyalog halindeyiz. ”dedi.Başkan Aslantaş ayrıca Deprem Konulu Gazete Manşetleri sergisi için Devr-i Alem program yapımcısı ve İKTAV Başkanı İsmail Kahraman’a katkılarından dolayı da teşekkür etti.TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Kadı ise “Türkiye afetler ülkesi. Yerelde ve genelde afet planları çerçevesinde bir eylem planı hazırlamamız gerekir.” Şeklinde konuştu.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLUN GTO BAŞKANI ASLANTAŞI ZİYARETİ TOBB'UN WEB SAYFASINDA YAYINLANDI

TOBB'UN WEB SAYFASINDA YAYINLANAN GTO ZİYARETİ HABERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.​

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Gebze Ticaret Odası’nın A Sınıfı Akredite Oda olarak üyelerine kaliteli hizmet sunduğunu görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Oda tarafından üst düzey katılım ile düzenlenen Azerbaycan İş Forumu’nun da Oda üyelerinin iş ağı geliştirme potansiyeline azami katkı sağlaması noktasında çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yakinen takip ettiğini ve Yönetim Kurulu Başkanı ile yeni dönemde de hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Gebze Ticaret Odası üyelerinin Türkiye’nin iktisadi hayatına sağladıkları katkının altını çizen Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ticaret erbabının, sanayicinin, işletmecinin her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm ürettiğini ve Türk iş dünyasını uluslararası platformda en etkin şekilde temsil ettiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde Oda üyeleri adına sistematik ve planlı bir şekilde proje geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Abdurrahman Aslantaş da, Oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, üretim ve ihracatı geliştirme programları, yurt dışı iş forumları ve yabancı heyetlerle gerçekleştirilen B2B görüşmeleri konusunda bilgilendirmede bulunarak, Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEPREM SERGİMİZ BASININ DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gebze Ticaret Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde “1 Yılın Ardından Şubat Depremlerine Bakış ve Şubat 2023 Depremlerinin Altyapı Sistemleri ve Yapılar açısından değerlendirilmesi konulu panel öncesi açılan Deprem konulu Gazete Manşetleri sergisi büyük ilgi gördü. Açılan sergide, yerel ve ulusal gazetelerin geçmişteki depremlerde attıkları manşetler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından yer verilen manşetleri yer aldı.

GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı açıklamada 800’den fazla depremle ilgili gazete manşeti arşivine sahip olduklarını ve bunların bir kısmını Gebze Ticaret Odasında “1 Yılın Ardından Şubat Depremlerine Bakış ve Şubat 2023 Depremlerinin Altyapı Sistemleri ve Yapılar açısından değerlendirilmesi konulu panel öncesi ziyaretçiler ile buluşturdukları belirtti. ASLANTAŞ TEŞEKKÜR ETTİ



Deprem sergisi ile ilgili olarak açıklama yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunun altını çizerek maalesef yakın tarihte çok canlar kaybettiklerini söyledi. Başkan Aslantaş, depremler ekonomimize çok ciddi kayıtları oluyor. Oda olarak depremi sürekli gündemde tutarak diz çökmemek ve ayakta kalmak adına önemli çalışmalar yapmalıyız. Olası Marmara depreminden olası asgari düzeyde etkilenmek için çalışmalarımızı yapmalıyız. Depreme hazırlıklı olma adına sürekli İnşaat Mühendisleri odamız ile diyalog halindeyiz. ”dedi.

Başkan Aslantaş ayrıca Deprem Konulu Gazete Manşetleri sergisi için Devr-i Alem program yapımcısı ve İKTAV Başkanı İsmail Kahraman’a katkılarından dolayı da teşekkür etti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Kadı ise “Türkiye afetler ülkesi. Yerelde ve genelde afet planları çerçevesinde bir eylem planı hazırlamamız gerekir.” şeklinde konuştu

6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜN DE GEBZE ALATN. KURT ANADOLU LİSESİNNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇIP DEPREMLER TARİHİ BELGESEL SUNUMU YAPTIK.

DEPREMLER TARİHİ BELGESELİ

GEBZE ALAETTİN KURT ANADOLU LİSEDİN DE. DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTIK

Adını 17 Ağustos da Deoremde şehit olan merhum milletvekili Alaettin Kurt dan alan Gebze Alaettin Kurt Anadolu lisesi müdürlüğü tarafından deprem sergisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamayı ve Gebze gazetesinde yayınlanan haber

www.gebzegazetesi.com da yayınlanan haber

“…Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 1.yıl dönümünde Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve TÜGVA işbirliğiyle Gazeteci Yazar İsmail Kahraman tarafından hazırlanan gazete manşetlerinden oluşan deprem sergisinin açılışı yapılarak akabinde de yine İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Deprem Belgeselinin gösterimi yapıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yine bir deprem şehidi olan merhum Alaettin Kurt’un da adının verildiği okulumuzda deprem şehitlerimizin anılması amacıyla gerçekleştirilen saygı duruşu ,sergi ve belgesel gösteriminin ardından deprem şehitlerimiz için dualar da edildi.

Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği sergi ve belgesel gösterimleri sonrasında deprem farkındalığı adına bu tür çalışmalarının yapılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Öğrencilerimizden Yahya Doruk’un 17 Ağustos 1999 depremi ve 6 Şubat 2023 depremleri ile ilgili hüzün ve yardımlaşma duyguları ile deprem farkındalığının geliştiği ve Devletimizin depremin ilk anından itibaren ortaya koyduğu insani süreçlerin önemine dair duygu ve düşünceleri hepimizin düşüncelerine tercüman olmuş oldu.

Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve etkinlik için arşivini açan Gazeteci Yazar İsmail Kahraman başta olmak üzere TÜGVA ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Kent Konseyine teşekkür ediyoruz…”

Evet, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak yaptığımız araştırmalar haber yazı belgeseller ve arşivlerimizi kültür hizmeti olarak kamuoyu İle paylaşmayı sürdürecek. Kültürel hizmetlerimiz ike gök kubbede hoş sedalar bırakmaya çalışacağız.