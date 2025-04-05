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Trafik ve yol levhalarının onarımı yapılıyor

Büyükşehir ekipleri, ilçelerdeki trafik ve yol levhalarının onarımını yaparak vatandaşların trafik güvenliğini arttırıyor.

Trafik ve yol levhalarının onarımı yapılıyor

05 Nisan 2025 Cumartesi 12:12

 Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği projeler ile vatandaşların yol konforunu arttırıyor. Şehir genelindeki trafik ve yol levhalarının bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, trafik güvenliğini sağlayarak olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

 

ÇALIŞMALAR FARKLI İLÇELERDE SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere il genelindeki vatandaşların ortak kullanım alanlarında acil yapılması gereken hizmetleri kısa sürede yaparak, şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Gölcük Saraylı yolu üzerinde yerinden çıkmış olan uyarı tabelası ile İzmit Tepeköy Mahallesi tabelaların montajını gerçekleştirdi. Ayrıca Başiskele Karşıyaka Mahallesi’nde kopmuş olan sokak tabelası ile yine aynı ilçedeki Ağadayı Caddesi trafik yön tabelasının onarımlarını yapan Büyükşehir ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

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