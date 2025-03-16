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Trafolar kötü görüntüden arındırılıyor

Büyükşehir, spreyle boyanarak kötü görüntü oluşturan il genelindeki elektrik trafolarının temizlik ve boya çalışmasını yapıyor.

Trafolar kötü görüntüden arındırılıyor

16 Mart 2025 Pazar 11:29

 Büyükşehir, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, spreyle boyanan ve yazı yazılan trafoları temizleyerek estetik görünüme kavuşturuyor.

 

ŞEHRİN GÖRSEL ESTETİĞİ ARTIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spreyle üzerine yazılar yazılan ve şekiller çizilen il genelindeki elektrik trafolarının temizliğini yaparak, şehrin estetik görünümüne katkı sağlıyor. Kent genelinde görsel kirlilik oluşturan trafoların temizlenmesine ve boyanmasına yönelik çalışmalarla hem çevre düzenlemesine katkıda bulunuluyor hem de şehrin görsel estetiği artırılıyor.

 

SPREYLE ÇİZİLEN ŞEKİLLER TEMİZLENDİ

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki elektrik trafolarının dış yüzeylerindeki spreyle çizilen yazılar ve şekilleri temizledi. Boyama işlemiyle trafolar, canlı renklerle kaplanarak şehrin genel havasına uyum sağladı. Bu sayede hem çevreye daha hoş bir görünüm kazandırıldı hem de trafoların üzerindeki yazılar ile grafitilerin oluşturduğu kirli görüntü ortadan kaldırıldı.

 

GÖRSEL KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bu çalışmalar kente estetik bir değer kazandırarak görsel kirliliğin önüne geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor, şehrin daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşmasına da yardımcı oluyor.

(Ömer İLGEÇ)

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