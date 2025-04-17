Türk Kâğıtçılık günü sergiyle kutlanacak

Türkiye’de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyacak olan ‘’Palimpsest: Kâğıt Enstalasyonu Sergisi’’ 18 Nisan’da SEKA Kâğıt Müzesi ev sahipliğinde sanatseverler ile buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, kâğıtçılık sektörünün gelişimini hatırlatmak ve kâğıdın kültürel-toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 18 Nisan Türk Kâğıtçılık Günü etkinliklerine SEKA Kâğıt Müzesi’nde ev sahipliği yapıyor.

“SELÜLOZDAN MİRAS, KÂĞITTAN TARİH”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı programı, “Selülozdan Miras, Kâğıttan Tarih” mottosuyla hayata geçirilecek. Etkinlik kapsamında “Modern Sanatta Kâğıt” ve “Geleneksel Sanatta Kâğıt” başlıkları altında iki ayrı sergi sanatseverlerle buluşacak. Program 18 Nisan 2025 Cuma günü (yarın) saat 13.30’da başlayacak.

TÜRKİYE’DE BU TEMADA DÜZENLENEN İLK SERGİ

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri olan “Palimpsest: Kâğıt Enstalasyonu Sergisi”, Türkiye’de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Postmodern sanatın çok katmanlı yapısını ve geri dönüşüm odaklı yaklaşımını yansıtan sergi, geçmişin izlerini taşıyan kâğıt yüzeyleri aracılığıyla tarih ve kültürün çok katmanlı anlatılarını gün yüzüne çıkarıyor.

ÖZGÜN BİR SANAT DENEYİMİ SUNACAK

Enstalasyonlar, ziyaretçilere mekâna yayılan özgün bir sanat deneyimi sunacak. Serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Begüm Savçın, Hülya Küpçüoğlu ve Duygu Sabancılar üstlenirken, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen sanatçılar da eserleriyle bu özel sergide yer alacak.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin kâğıt yapım sürecine birebir katılım sağlayabileceği uygulamalı bir atölye çalışması da gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından yürütülecek olan kâğıt yapım atölyesi, 16.00-17.00 saatleri arasında sergi salonunda kurulacak özel bir alanda katılımcılarla buluşacak.



(Ömer İLGEÇ)