GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Kâğıtçılık günü sergiyle kutlanacak

Türkiye’de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyacak olan ‘’Palimpsest: Kâğıt Enstalasyonu Sergisi’’ 18 Nisan’da SEKA Kâğıt Müzesi ev sahipliğinde sanatseverler ile buluşacak.

Türk Kâğıtçılık günü sergiyle kutlanacak

17 Nisan 2025 Perşembe 11:26

 Büyükşehir Belediyesi, kâğıtçılık sektörünün gelişimini hatırlatmak ve kâğıdın kültürel-toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 18 Nisan Türk Kâğıtçılık Günü etkinliklerine SEKA Kâğıt Müzesi’nde ev sahipliği yapıyor.

 

“SELÜLOZDAN MİRAS, KÂĞITTAN TARİH”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı programı, “Selülozdan Miras, Kâğıttan Tarih” mottosuyla hayata geçirilecek. Etkinlik kapsamında “Modern Sanatta Kâğıt” ve “Geleneksel Sanatta Kâğıt” başlıkları altında iki ayrı sergi sanatseverlerle buluşacak. Program 18 Nisan 2025 Cuma günü (yarın) saat 13.30’da başlayacak.

 

TÜRKİYE’DE BU TEMADA DÜZENLENEN İLK SERGİ

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri olan “Palimpsest: Kâğıt Enstalasyonu Sergisi”, Türkiye’de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Postmodern sanatın çok katmanlı yapısını ve geri dönüşüm odaklı yaklaşımını yansıtan sergi, geçmişin izlerini taşıyan kâğıt yüzeyleri aracılığıyla tarih ve kültürün çok katmanlı anlatılarını gün yüzüne çıkarıyor.

 

ÖZGÜN BİR SANAT DENEYİMİ SUNACAK

Enstalasyonlar, ziyaretçilere mekâna yayılan özgün bir sanat deneyimi sunacak. Serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Begüm Savçın, Hülya Küpçüoğlu ve Duygu Sabancılar üstlenirken, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen sanatçılar da eserleriyle bu özel sergide yer alacak.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin kâğıt yapım sürecine birebir katılım sağlayabileceği uygulamalı bir atölye çalışması da gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından yürütülecek olan kâğıt yapım atölyesi, 16.00-17.00 saatleri arasında sergi salonunda kurulacak özel bir alanda katılımcılarla buluşacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir?
İlk yardım eğitimi Atlas bebeği hayata döndürdü İlk yardım eğitimi Atlas bebeği hayata döndürdü
Kocaeli Ansiklopedisi bir tık ötede Kocaeli Ansiklopedisi bir tık ötede
Gebze’de dijital ebeveynlik konuşuldu Gebze’de dijital ebeveynlik konuşuldu
Emlakçılara doğru yatırım stratejileri anlatıldı Emlakçılara doğru yatırım stratejileri anlatıldı
23 Nisan coşkusu tüm Kocaeli’ni saracak 23 Nisan coşkusu tüm Kocaeli’ni saracak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir?
Tehdit, endişe, gizli düşman şeklinde tabir edilen rüyada yılan görmek, tehlikenin habercisi olarak bilinir.

Haberi Oku