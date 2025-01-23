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Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz Büyük İlgi Görüyor

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İktav belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam ediyoruz. Belgeselci İsmail Kahraman'ın 4-5 yıl önce yönettiği Dünyamız Çöl Olmasın ve Ülkemiz Çöl Olmasın belgesellerini sizlere tekrardan sunuyoruz.

Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz Büyük İlgi Görüyor

23 Ocak 2025 Perşembe 13:59

 Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İktav belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam ediyoruz.
İklim değişikliği kuraklık ve çölleşme ülkemiz ve tüm dünyayi tehdit ediyor.
Orman bakanlığı başta olmak üzere resmî ve özel kurumlarla yaptığımız işbirliği ile çektiğimiz Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın adı ile hazırladığımız devri alem www.devrialem.tv belgesel programımız ulusal ve bölgesel tv kanallarında yayınlanıyor.
Ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın belgesellerimizi bu linkten de izleyebilirsiniz.

Dünyamız Çöl Olmasın

Ülkemiz Çöl Olmasın Belgeselimiz
https://m.youtube.com/watch?v=FttvgQPSDKE
TGRT Belgesel tv'de Çölleşme ile Mücadele Belgeselimiz Yayınlanıyor
An itibari ile (22 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv'de www.devrialem.tv olarak 3 yıl önce Devri alem belgesel Programı olarak Orman bakanlığı ile çektiğimiz Çölleşme ve Erozyonla mücadele belgeselimiz yayınlanıyor.
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız bir çok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor
15 yıldan beri Devri alem belgesel programı her sabah saat 07'de TGRT belgesel tv'de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03'te yayınlanıyor.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayında
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