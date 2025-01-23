Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz Büyük İlgi Görüyor

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İktav belgesel yayıncılık

olarak sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam ediyoruz.

Ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın belgesellerimizi bu linkten de izleyebilirsiniz.

Ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın belgesellerimizi bu linkten de izleyebilirsiniz.

Orman bakanlığı başta olmak üzere resmî ve özel kurumlarla yaptığımız işbirliği ile çektiğimiz Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın adı ile hazırladığımız devri alem

İklim değişikliği kuraklık ve çölleşme ülkemiz ve tüm dünyayi tehdit ediyor.

İklim değişikliği kuraklık ve çölleşme ülkemiz ve tüm dünyayi tehdit ediyor.

An itibari ile (22 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv'de www.devrialem.tv olarak 3 yıl önce Devri alem belgesel Programı olarak Orman bakanlığı ile çektiğimiz Çölleşme ve Erozyonla mücadele belgeselimiz yayınlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız bir çok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor

15 yıldan beri Devri alem belgesel programı her sabah saat 07'de TGRT belgesel tv'de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03'te yayınlanıyor.