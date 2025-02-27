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ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2008 yıllında çekmiş olduğu belgesel TGRT belgesel tv'de yayınlanıyor.

ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

27 Şubat 2025 Perşembe 13:39

ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN ŞEHİRLERİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
https://www.facebook.com/share/v/1B5SgPwXgM/?mibextid=wwXIfr

 27 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2008 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN şehirlerinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.
13 yıldan beri TGRT belgese tv'de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03'te yayınlanan devri alem belgesellerimizi
www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz
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