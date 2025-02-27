27 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2008 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN şehirlerinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.
ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2008 yıllında çekmiş olduğu belgesel TGRT belgesel tv'de yayınlanıyor.
27 ŞUBAT 2025 TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2008 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN VE ÜRDÜN şehirlerinde çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyor.