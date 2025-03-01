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“Üsküdar Vapuru’nda yitirdiklerimizi unutmayacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mart Üsküdar Deniz Faciasının seneyi devriyesinde bir mesaj yayınlayarak başsağlığı diledi

'Üsküdar Vapuru'nda yitirdiklerimizi unutmayacağız”

01 Mart 2025 Cumartesi 10:36

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Üsküdar Deniz Faciasının 67. yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükakın, bazı acıların üzerinden ne kadar zaman geçse de yüreklerimizde silinmez izler bıraktığını kaydederek, “O gün, geleceğe dair umutlarını ve emeklerini bırakan öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

 

ANIT YAPILDI

Başkan Büyükakın, 1 Mart 1958 sabahında yaşanan Üsküdar Vapuru faciasının Türk denizcilik tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İzmit’ten umutla yola çıkan Üsküdar Vapuru, Derince açıklarında fırtınanın beklenmedik pençesine yakalanarak alabora oldu ve 392 canımız hayatını kaybetti. Dalgalara kapılan her can, geride tamamlanmamış hikâyeler, yarım kalmış cümleler ve yüzlerce hayal bıraktı. Bu facia, yalnızca bir vapuru değil, bir neslin umutlarını ve geleceğini de beraberinde götürdü. Bu trajedi, sadece acı bir deniz kazası olarak hafızalarımızda yer etmedi; aynı zamanda eğitim, ulaşım ve denizcilik güvenliği alanında alınması gereken sorumlulukların altını çizdi.  

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu büyük kaybı unutmamak ve gelecek nesillere hatırlatmak amacıyla Üsküdar Faciası Anıtı’nı inşa ettik. Yalnızca Üsküdar Vapuru’nda kaybettiklerimizin isimlerini taşımıyor; aynı zamanda bir milletin hafızasını da yaşatmış oluyoruz. Bu anıt, o gün kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatırasını yaşatacak, nesilden nesile aktarılacak bir hafıza mirasıdır. Bu anıtla birlikte, sadece kaybettiklerimizi anmakla kalmayıp, aynı zamanda onlardan aldığımız ilhamla daha güvenli ve adil bir gelecek inşa etme kararlılığımızı da simgelemektedir.

Bugün, yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha sabır diliyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun.”
(Ömer İLGEÇ)

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