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Üst geçitlere Büyükşehir eli değiyor

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Üst geçitlere Büyükşehir eli değiyor

02 Nisan 2025 Çarşamba 09:25

 Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, kentin farklı bölgelerinde bulunan üst geçitlerde tespit edilen yapısal sorunları gidermek için yoğun çalışıyor.

 

DAHA DAYANIKLI HALE GETİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Paslanma, çürüme ve diğer yapısal bozukluklar gibi sorunlara müdahale eden ekipler, hem üst geçitlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor, hem de aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanımını hedefliyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bakım işlemleri, büyük maliyetlere yol açabilecek sorunların önüne geçilmesine ve üst geçitlerin uzun ömürlü olmasına imkân tanıyor.

 

NECMETTİN ERBAKAN’DA YENİLEME BİTTİ

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde vatandaşların güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla titiz bir bakım süreci yürütüyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit D-100 Karayolunu Kocaeli Valiliği’ne bağlayan Necmettin Erbakan üst geçidinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Bu kapsamda eskiyen kaydırmaz zemin yenilenirken, merdivenler ve korkuluklarda ise onarım ve lokal boyama işlemleri yerine getirildi. İl genelinde süren bu kapsamlı bakım ve onarım faaliyetleri hem kentin estetiğine hem de yaya güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.

 

BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Üst geçitlerin uzun ömürlü ve güvenli olması adına düzenli bakım çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları vatandaşların güvenliğini artırmakla birlikte kent genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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