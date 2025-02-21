ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ HER PLATFORMDA DİLE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ!





Ekonominin, üretimin, ihracatın, istihdamın ve katma değerin merkezi olan Gebze ve çevresindeki sanayi ve ticaret hayatında, üyelerimizin en çok dile getirdiği sorunlardan biri de vize sorunudur. Gerek yurtdışı iş görüşmeleri gerekse uluslararası ticaret ve ihracat için vize engelleriyle karşılaşan iş insanlarımızın yaşadığı bu sorunu çözmek amacıyla, taleplerimizi öncelikle çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ilettik. Ardından da Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Ömer Bolat’a vize sorununun çözülmesine yönelik önerilerimizi ve taleplerimizi sunduk.

Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, iş dünyasında yaşanan engeller ve özellikle iş insanlarımızın yaşadığı vize sorunları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Avrupa Birliği ile ilişkilerin daha verimli hale getirilmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İş İnsanlarımızın İhtiyaçlarına Çözüm Arıyoruz

Gebze Ticaret Odası olarak, üyelerimizin yaşadığı sorunların çözülmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve her platformda taleplerimizi dillendirmeye devam ediyoruz. Vize sorunuyla ilgili yaşanan sıkıntılar, sadece iş insanlarımızı değil, aynı zamanda ülkemiz ekonomisini de doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple, vize engellerinin kaldırılması, uluslararası ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve iş dünyasının küresel pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na Teşekkür Ediyoruz

Taleplerimizi her platformda güçlü bir şekilde dile getiren ve bu konuda yoğun çaba sarf eden Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz. TOBB Başkanımız, ülkemizin iş dünyasının taleplerini iletmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Kendisi, iş insanlarımızın yaşadığı sorunlara duyarlı olarak, bu meselelerin çözülmesi için gereken tüm adımları atmaya gayret göstermektedir.

Olumlu Adımların En Kısa Sürede Atılmasını Bekliyoruz

İş dünyamız ve ülkemiz adına atılacak olumlu adımların en kısa sürede hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Vize sorununun çözülmesi, ihracatın arttırılması, uluslararası ticaretin kolaylaşması ve iş dünyamızın küresel pazarlarda daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi, ekonomimizin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu süreçte, üyelerimizin ve iş dünyamızın taleplerini her zaman gündemde tutacak ve gerekli çözüm önerileriyle ilgili çalışmaları sürdüreceğiz.

(Ömer İLGEÇ)

