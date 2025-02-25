Vakıf Medeniyeti ve Ankara Giresun Vakfı

Vakıf Medeniyeti çok önemli kültür ve medeniyet tarihimizde vakıfların önemi ile ilgili çok sayıda makaleler yazıp ve belgesel çekerek vakıf kültürü medeniyeti bilincine katkı sunmaya çalıştım.

Vakıf Medeniyeti çok önemli kültür ve medeniyet tarihimizde vakıfların önemi ile ilgili çok sayıda makaleler yazıp ve belgesel çekerek vakıf kültürü medeniyeti bilincine katkı sunmaya çalıştım.

İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı kültür hizmeti olarak hazırladığımız Vakıf Tarihi Medeniyeti belgeselimiz halen birçok TV kanalında yayınlanıyor.

Bugün sizlere Ankara GiresunVakfı genel kurulundan söz etmek istiyorum

Kısa adı GİRSEV olan Ankara Giresun Vakfı genel kurulunda bizlerede yönetim kurulunda görev verdiler

Ankara Giresun Vakfı genel kurulu İle ilgili haberi sizlerle paylaşıyorum.





ANKARA GİRESUNLULR VAKFI (GİRSEV) GENEL KURULUNU YAPTI

Giresun’un gurbet eldeki en prestijli Siviltoplum kuruluşlarından olan , Kısa adı “GİRSEV” olan Giresun Sağlık Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Olağan genel kurulunu vakıf merkezinde gerçekleştirdi.

Divan Başaknlığını Ankara Şebinkarahisar Vakfı Başkanı Av. Ali Yaşar Yücel ve Av. Hatice Yaylanın yaparken , tek liste halinde gidilen genel kurulda Mevcut Başkan Metin Yaraman güven tazeledi.

Yaptığı konuşmada vakıf olarak gerek Ankara’da gerekse Memeleketin muhtelif yerinden Ankaraya gelen tüm Giresunluların ve de Giresun Üniverstisesinin Adresidir. Vede Ankara’daki yüz Akıdır Vakfımızın kurucusu Rahmetli Prf dr Akın Önbayrak hocamızı Rahmet ve minnetle anıyorum mekanı cennet olsun derken devam etti şuan bulunduğumuz yer bize yetmiyor ancak bilindiği gibi hemen yan tarafı alacaz aradaki duvarı yıkıp buradaki duvarı yıkıp büyüteceğiz inşallah. Yerimiz daha da geniş olacaktır, Yakında Giresun gidip Vali beyle görüşeceğim. Giresun’da bazı iş adamları ve Belediye Başkanları bizlere destek sözü verdiler Merhum Akın Öbayrak hocamızın oğlu Hakan Önbayrak ciddi destek verdiler ve yine burada bulunan ve gelemeyen Arkadaşlar da yardımcı oldular hepinize teşekkür ederim. inşallah bunun sonu güzel bir Giresun kültür evi olacaktır. Bu süreçte vakıf senetinde bulunan şart nameye göre görevlerini yerine getirmeyen bazı hemşerilerimizi üzülerek üyelikten düşürdük. Yeni Arkadaşlar geldi gelmeye de devam edecektir, Vakfımıza sahip çıkacak hemşerilerimizi buraya getirin sahip çıkın dedi, Genel Kurulumuzun Hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan temenni ederim diye konuştu.