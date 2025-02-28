Vakıf Medeniyeti ve Fındık Tadında Giresun’a Veda Ediyoruz

Gezi ile ilgili son bilgi notlarınıda bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Vakıf insanı İsmail Hacı Fettahoğlu ile Vakıf belgeseli

Fatihin 1461 de Fethettiği Trabzon Vakıf Medeniyeti ile marka şehir olmuştu.

Fatihin Gelini Yavuz sultan Selim’in annesi Gülbahar hatun tarafından büyük vakıfların kurulduğu İpek yolunda büyük liman olduğu İçin büyük vakıf anlamına gelen Trabzonun Vakfı kebir ilçesinde kültür Adamı vakıf insanı değerli Tarihçi yazar arkadaşım ismail Hacı Fettahoğlunu 22 Şubat 2022 tarihinde ziyaret edip vakıf Medeniyeti ve yok olan vakıflar üzerine belgesel söyleşi yaptım.

İlgi alaka ve vefalı arkadaşlığı için saygıdeğer adaşım İsmail beye sonsuz teşekkürler.

Belgesellerimizi Bağışladık

İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı kültür hizmeti olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak baki kalan gök kubbede hoş seda bırakmak İçin 30 yıldan beri dünyanın bir çok ülkesi ve Türkiye’de kültür bakanlığı eser yapım yetki belgesi ile çektiğim birçok tv kanalında yayınlanan çok sayıda www.devrialem.tv belgesel program arşivimizin bir kopyasını ata memleketim Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesine bağışlamanın mutluluğunu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. sayın Nazım Elmas ile İletişim fakültesi üzerine belgesel söyleşi yaptık.

Nazım Elmas hocaya belgesel çekimleri ile ilgili tecrübe ve anılarımızı öğrencilerle paylaşmak üzere fakülteye davet ettikleri için teşekkür ediyorum.

Espiye Kaymakamına Ziyaret

Espiye benim ilçem Espiye’ye geldiğimde duygulanırım. İlk kez 12 yaşında nüfus kağıdı ve diplomamı almak İçin yaya olarak babamla 6 saatte gelip şehir ve denizi gördüğüm yer.

Giresun Espiye kaymakamı sayın Taner Tengir beyi 23 Şubat 2022 tarihinde makamın da ziyaret ederek Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi kıran mevkisinde 2001 yılında yerini bağışlayıp temelini atmak nasip olan yapımına vesile olmanın gönül huzurunu yaşadığım birinci dünya savaşı Kafkas cephesinde şehit olan dedem Hasan Kandazoğlu İbrahim camisi ile ilgili belge Bilgi ve Yazışma arşivimizin bir kopyasını kaymakam beye takdim edip 1960 yılı Karakış ayında dünyaya geldiğim ata memleketim Espiye hakkında bilgi aldım.

Giresun’a Veda Vakti Geldi

TÜBİTAK ve Giresun üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği seminerde belgesel sunumu İçin davetli olarak gittiğim 22 ve 25 şubatları tarihlerinde Giresun ve Trabzon bölgesinde gerçekleştirdiğim araştırma ve belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Gebze’ye döndüm.

Başta orman bölge müdürümüz Ahmet Güneş ve Giresun Üniversitesi rektörü ve TÜBİTAK Gıda bölümü başkanı Cesarettin Alaşalvar olmak üzere tüm ilgili ve yetkililere teşekkür ediyorum.

Fındığın Önemi ve Geleceği seminer ve paneli ile ilgili ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliği ile “Ülkemizin Stratejik Ürünü Fındık, Önemi ve Geleceği” konulu panel düzenlendi.

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen panele akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Panelde açılış konuşması yapan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, fındıktan mamul katma değeri yüksek yeni gıda ürünleri üretilmesi gerektiğini belirtti.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Giresun Üniversitesi'nin fındıkta ihtisas üniversitesi ilan edildiğini belirterek, “Fındık konusunda ihtisas payesi almış Giresun Üniversitesi olarak amacımız birim alandan daha çok, daha kaliteli ve daha nitelikli fındık elde edebilmektir. Bu bağlamda sertifikalı verimi yüksek fındık fidanı üretimi, Yaşlanmış verimi düşük fındık dikim alanlarının yenilenmesi, daha yüksek verim için önem arz eden teraslama çalışmaları gündemimizde yer bulacak hususlardan bazılarıdır. Bir diğer önemli amacımız, hedefimiz fındıktan mamul katma değeri yüksek yeni gıda ürünleri yanında çeşitli ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni ürünler ve maddeler ortaya koyarak fındığı bölgemiz ve ülkemiz için daha değerli kılabilmektir” dedi.

"Ülkemiz ve bölgenin fındık üretiminde önemi ve yeri"

Giresun ve ülkemizin fındık üretimindeki önemi ve yeri ile ilgili de bilgi veren Rektör Can, “Ülkemiz topraklarında fındık yetiştiriciliği ilk önce Giresun topraklarında başlamış sonra komşu iller Ordu, Trabzon ve Samsun'a daha sonra da Düzce ve Sakarya'ya yayılmıştır. Ülkemizde fındık tarımı yapılan alanların yüzde 75'i, toplam üretimin de yüzde 70'i Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde yıllık fındık üretimi ortalama 650 bin ton civarında olup dünya üretiminin yüzde 70'i ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Fındık ihracatından 2019 yılında 2.6 milyar dolar, 2020 yılında ise 2 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştır. Halen Giresun'da toplam tarım alanlarının yüzde 71'inde fındık tarımı gerçekleştirilmektedir. Giresun ilindeki bitkisel üretimin yüzde 85'ini fındık oluşturmaktadır, bitkisel üretimden elde edilen toplam gelirlerin yüzde 90'ı fındığa dayanmaktadır” şeklinde konuştu.

"Fındıkta aflatoksinle mücadele"

Fındıkta aflatoksinler ve alınması gereken önlemlerle ilgili konuşma yapan TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Proje Koordinatörü Dr. Hayrettin Özer ise, “Son yıllarda aflatoksine bağlı ihracat ürünlerinde yaşanan sorun yüzde 1 civarına düştü. Ancak buna rağmen aflatoksin sorununu görmezden gelemeyiz. Aflotoksin-fındık ilişkisine baktığımızda hasat öncesinden başlatıp hasat sonrası aşamalarda mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Hasat öncesinde olumsuz çevre koşulları, yanlış tarım uygulamalarının aflatoksin riskini artırdığını görüyoruz. Burada önemli olan iyi tarım uygulamalarının yapılabilmesidir. Aflatoksine hasat öncesinde özellikle kuraklık stresi, ekim sıklığı, yabancı otlar, besleme stresi ve böcek istilalarını neden olabiliyor. Hasat sırasında ise, erken hasat, uygun olmayan hasat yöntemi, fındığın toprakla teması çürümüş maddelerden ve yabancı otlardan ayrıştırılmaması da aflatoksin riskini artırmaktadır. Hasat sonrası riski artıran nedenlere baktığımızda da kurutmada geçime, yeterli olmayan kurutma, kurutmada toprakla temas, kurumuş fındığın nem alması, ayıklama ve sınıflandırma olarak sıralayabiliriz. Bunları önlemek aflatoksin riskini azaltan konuların başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından, "Fındığın Önemi ve Geleceği" panelinin oturumları gerçekleştirildi.