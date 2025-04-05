Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde personel ile bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Ramazan bayramlarını tebrik ettiler.
Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’dan, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne Bayram Ziyareti
Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde personel ile bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Ramazan bayramlarını tebrik ettiler.