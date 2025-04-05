Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’dan, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne Bayram Ziyareti

Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Özel Harekat Şube Müdür V. Başkomiser Recep Fatih Dönertaş ve Özel Harekat personeli tarafından karşılandı.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde personel ile bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Ramazan bayramlarını tebrik ettiler.