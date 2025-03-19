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Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Şehit Yakını ve Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, İzmit Zabıtan Mahallesinde ikamet eden 1 Şehit yakını aile ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kaydı bulunan 3 aileyi ziyaret ederek Ramazan aylarını tebrik ettiler.

Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Şehit Yakını ve Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

19 Mart 2025 Çarşamba 11:06

 Vali İlhami Aktaş’a ziyaretlerinde Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yeliz Ünsoy, İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yunus Vural ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erhan Biler eşlik etti.
Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yıl dönümü nedeniyle, Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal’ın ailesini ziyaret etti.
Vali İlhami Aktaş, Şehidimizin annesi Fatıma Çatal ile bir süre görüşüp Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarak, minnet duygularını iletti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kaydı bulunan 3 aileyi ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, misafiri olduğu ailelerle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek gerekli talimatlar verdi.
Aileler, Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş’a ziyaretlerinden duydukları onuru belirterek teşekkürlerini ileterek hayır dualarında bulundular.

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