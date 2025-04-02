Vatandaş talep ediyor, Büyükşehir yapıyor

TALEPLER YERİNE GETİRİLİYOR
Kocaeli’nde kimi zaman ulaşımda meydana gelen üstyapı problemlerini çözen, kimi zaman da ulaşımda engelli bireyler için gerekli düzenlemeleri yaparak onların sosyal yaşama daha rahat katılımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çözümleriyle birlikte vatandaşın yanında oluyor ve taleplerine anında yanıt veriyor.
ENGELLİ VATANDAŞA RAMPA HİZMETİ
Bu kapsamda son olarak İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için seferber olan Yol ve Bakım Dairesi A Takımı ekipleri, talep üzerine vatandaşın evinin girişine engelli rampası yaptı. Böylece engelli vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırıldı.
VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ
A Takımı ekipleri, İzmit ilçesi Kurtdere Mahallesi İslamköy mevkiinde yağışlar nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi bir vatandaşın da mağduriyetini giderdi. Evin dış cephesine izolasyon çalışması yaparak su sızıntısını engelleyen ekipler, böylece vatandaşın sorununa çözüm üreterek güvenli ve sıcak bir ortam sağladı.
(Ömer İLGEÇ)