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Vatandaş talep ediyor, Büyükşehir yapıyor

Büyükşehir Belediyesi, insana dokunan hizmet ve yatırımları ile vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor

Vatandaş talep ediyor, Büyükşehir yapıyor

02 Nisan 2025 Çarşamba 09:39

 Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine destek olmaya devam ediyor. Engelli bireyler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere herkesin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını yürüten Büyükşehir, zor durumdaki vatandaşların desteğine koşuyor.

 

TALEPLER YERİNE GETİRİLİYOR

Kocaeli’nde kimi zaman ulaşımda meydana gelen üstyapı problemlerini çözen, kimi zaman da ulaşımda engelli bireyler için gerekli düzenlemeleri yaparak onların sosyal yaşama daha rahat katılımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çözümleriyle birlikte vatandaşın yanında oluyor ve taleplerine anında yanıt veriyor.

 

ENGELLİ VATANDAŞA RAMPA HİZMETİ

Bu kapsamda son olarak İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için seferber olan Yol ve Bakım Dairesi A Takımı ekipleri, talep üzerine vatandaşın evinin girişine engelli rampası yaptı. Böylece engelli vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırıldı.

 

VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

A Takımı ekipleri, İzmit ilçesi Kurtdere Mahallesi İslamköy mevkiinde yağışlar nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi bir vatandaşın da mağduriyetini giderdi. Evin dış cephesine izolasyon çalışması yaparak su sızıntısını engelleyen ekipler, böylece vatandaşın sorununa çözüm üreterek güvenli ve sıcak bir ortam sağladı.

(Ömer İLGEÇ)

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