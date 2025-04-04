WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Tarih belli oldu

PERFORMANS PROBLEMLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, eski model telefonlara desteğini sonlandıracağını duyurdu.
TARİH 1 MAYIS
WhatsApp, 1 Mayıs 2025'ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.
Apple:
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi
Samsung :
Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi