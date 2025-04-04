WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Tarih belli oldu

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski iPhone ve Samsung modellerine desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu tarihten itibaren, iOS 15.1 ve altındaki iPhone modelleri ile belirli Samsung cihazlarında WhatsApp çalışmayacak.

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan

WhatsApp

, eski model telefonlara sunduğu desteği sona erdirme kararı aldı.

PERFORMANS PROBLEMLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, eski model telefonlara desteğini sonlandıracağını duyurdu.

TARİH 1 MAYIS

WhatsApp, 1 Mayıs 2025'ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.

Apple:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 serisi

Samsung :

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 serisi