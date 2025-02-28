Wilcynski Caddesi yüklerinden arındı

Kocaeli’nin daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Wilcynski Caddesi’ne adeta neşter vurmuştu. Baştan son yenilenen caddedeki ulaşım; güven, konfor ve rahata kavuştu.

WİLCYNSKİ CADDESİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Kocaeli trafiğine nefes aldıracak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent içi trafiğin düğüm noktalarından biri olan Wilcynski Caddesi’ni yüklerinden arındırmak için kapsamlı bir çalışmaya imza atmıştı. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit’in önemli bölgelerinden olan ve eski İstanbul yolunun Gündoğdu Mahallesi’ne bağlantısını sağlayan Wilcynski Caddesi’nde pek çok çalışmayı yerine getirdi.

YAĞIŞLI HAVADA SU BASKINI OLUYORDU

Dik inişi ve çıkışı olması sebebiyle sürücüler için zorlu bir yol olan Wilcynski Caddesi’nde en önemli sorun, yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarıydı. Bu kapsamda harekete geçen Kocaeli Büyükşehir ekipleri, yaptıkları çalışmalarla sürücülere zor anlar yaşatan su baskınlarının önüne geçti.

SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Daha önce dik inişli-çıkışlı olan ve sürücüler için tehlike arz eden keskin virajlar bu projeyle ortadan kalktı ve sürücüler yaz-kış daha güvenli bir yolculuk yapma imkânına kavuştu. Ayrıca proje ile ağır tonajlı araçlar ve otobüsler de bu yolu güven içinde kullanabilmeye başladı. Bölgedeki ulaşımı daha kolay ve güvenli hale getiren Büyükşehir, menfez çalışmalarıyla da su baskının önüne geçti.

YAZ-KIŞ GÜVENLİ YOLCULUK İMKANI

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımda da önemli bir trafik yükünü taşıyan projede pek çok imalat yerine getirildi. Bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 877 metre olan yolda 24 bin 200 metreküp dolgu yapıldı, 415 metre taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 2 adet 3x3 menfez, 3 bin ton asfalt, 3 bin ton pmt, 3 bin 300 metrekare parke kullanıldı. Tüm bu çalışmalarla sürücüler yaz-kış güvenli bir yolculuk yapma imkânına kavuştu.

(Ömer İLGEÇ)