YEDEP’ten 2025 yılı proje teklif çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen ve K ocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) 2025 Yılı Proje Teklif Çağrısı yayımlandı.

KALKINMAYI TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) 2025 Yılı Proje Teklif Çağrısı yayımlandı. Program, Kocaeli'ndeki sivil toplum kuruluşlarını (STK) destekleyerek, kentlilik bilincini artırmayı, toplumsal uyumu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Destek bütçesi ile toplum yararına faaliyetlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak olan YEDEP, katılımcılık, sosyal sorumluluk ve yerel değerlerin korunması gibi önceliklerde yenilikçi projeleri destekleyecek.

AMAÇ, KENTLİLİK BİLİNCİNİ ARTTIRMAK

Programın genel amacı; Kocaeli’nde kentlilik bilincini artırmak, toplumsal uyumu güçlendirmek, sosyal sorumluluk anlayışını yaygınlaştırmak ve katılımcı bir toplum yapısı oluşturmak için toplum yararına faaliyetleri desteklemek. Program ayrıca; Kocaeli’nin daha bilinçli, uyumlu ve katılımcı bir toplum yapısına kavuşmasını sağlamayı amaçlıyor. Toplum yararına projeler, kentlilik bilincini geliştirme, toplumsal dayanışmayı artırma ve yerel değerlerin korunması gibi öncelikli alanlarda desteklenecek.

KİMLER, HANGİ ŞARTLARDA BAŞVURABİLİR?

Başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin tüzel kişi olması, kar amacı gütmemesi, sivil toplum kuruluşu (STK) statüsünde bulunması (dernek, vakıf, federasyon veya konfederasyon) ve Kocaeli’nde faaliyette bulunması gerekmekte. Ayrıca, başvuru sahiplerinin son yıla ait beyannamesini vermiş olmaları, Sivil Dünya Kocaeli platformuna kayıtlı bulunmaları şartı aranıyor. Program kapsamında Küçük ve Büyük Ölçekli Projeler olmak üzere 2 destek alanı olmasından dolayı, Küçük ölçekli projelere başvuracak kuruluşların, 2025 yılı veya öncesinde kurulmuş olması gerekmekte. Yeni kurulan STK’ların ilk genel kurul toplantılarını yaparak organlarını oluşturmuş olması ve bu durumlarını başvuru esnasında belgelendirmiş olmaları gerekmekte. Büyük ölçekli projelere başvuracak STK’ların ise 2023 yılı veya öncesinde kurulmuş olmaları ve mali, proje ve idari kapasite açısından deneyimli olması gerekmekte.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Başvuru süreci 27 Ocak 2025 tarihinde başlamış olup proje tekliflerinin teslimi 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak. Proje başvuruları online olarak YEDEP başvuru portalı üzerinden yapılacak. Yerel Destek Programına ilişkin Kocaeli Kent Konseyi tarafından başvuru süreci içerisinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik fiziki bilgilendirme günleri düzenlenecek. Bu kapsamda bilgilendirme toplantılarına katılım için online kayıt alınacak, eğitim yer ve tarihleri buna göre planlanacak. Eğitim başvurusunda bulunan sivil toplum kuruluşlarına daha sonra SMS veya e-mail yoluyla bilgilendirme yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu ve bilgilendirme oturumlarına kayıt için Kocaeli Kent Konseyi’nin ve Sivil Dünya Kocaeli resmi https://sivildunyakocaeli.com ve https://kocaelikentkonseyi.org/ internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında proje başvuru eğitimleri verilecektir. Proje eğitimlerine https://forms.gle/CZHdJ8PGkXrG8cP69 linki üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

(Ömer İLGEÇ)