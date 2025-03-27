Yıldız Demir Çelik fabrikasına şok denetim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanı Nuran Danışman, Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman ile İl Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Levent Burhanoğlu'nun yer aldığı ekip ilk olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) boya fabrikasında denetim gerçekleştirdi. Ekip daha sonra Alikahya OSB'de bulunan Yıldızlar Yatırım Holding'e ait Yıldız Demir Çelik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bina yapımında kullanılan yapı malzemelerinin üreticilerinden numuneler alınırken, laboratuvara gönderilen numunelerin, standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edileceği öğrenildi. Çıkan neticelere göre 7223 sayılı kanun kapsamında ceza değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

Denetimlerin 81 ilde devam edeceğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, "Merkezle birlikte birleşik denetlemeleri 81 ilde sürdüreceğiz. Yapı malzemeleri alanındaki denetlemeler, bakanlığımız bünyesinde gerçekleştiriliyor. Bu sene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla 81 il müdürlüğünde farklı bir denetim usulü gerçekleştiriyoruz. Birleşik denetim olarak. Bizler merkezden katılıyoruz denetimlere ve denetim yaptığımız ürün grubu farklılık arz ediyor. Bugün hafif çelik malzeme üzerine denetim yaptık. Üretici bandından numune alarak gerçekleştirdik. Bu ürünler, hafif çelik binalarda iki kata kadar yapılan taşıyıcı unsur olarak kullanıldığı için can ve mal güvenliği açsından önemli. Buradan aldığımız numuneleri teste göndereceğiz daha sonra sonuçlara göre değerlendirme yapacağız" dedi.

Öte yandan denetim gerçekleştirilen Yıldız Demir Çelik firmasının yetkilileri basın mensuplarının görüntü almasına engel oldu.

İHA