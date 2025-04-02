banner1129
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yol ve yaya çizgileri yenileniyor

Büyükşehir, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında zamanla tahriş olan yol ve yaya çizgilerini yeniden boyuyor

Yol ve yaya çizgileri yenileniyor

02 Nisan 2025 Çarşamba 09:35

 Büyükşehir Belediyesi kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni yapılan yollarda ve kent genelinde zamanla silinmiş çizgiler için yatay işaretleme çalışmaları yapılıyor.

 

YATAY İŞARETLEMELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve sürüş güvenliğini sağlamak, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Konforlu ulaşım, güvenli hizmet ağı için mesai harcayan Büyükşehir, başta yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda yayalara, yeni yapılan yollarda ise sürücüler için yatay işaretleme çalışmalarını yerine getiriyor.

 

DAHA GÜVENLİ YOLLAR

Çalışma kapsamında görünürlüğünü ve özelliğini yitirmiş yaya geçidi ve ısı ile yapışan hazır yatay işaretleme işlemleri, sinyalize kavşak araç algılayıcı sensör boyama işlemleri yapılıyor. Zamanla üst yapısı deforme olmuş ve asfaltı yenilenmiş yollar ile yeni açılan kavşak ve yollarda da imalatlar yapılarak yayalar ve araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu sürüş imkânı sağlanıyor. Yol güvenliği ve konforu için düzenlenen çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı gerçekleşiyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Mutlu Şehir Okulları” Ramazan’da yoğun ilgi gördü “Mutlu Şehir Okulları” Ramazan’da yoğun ilgi...
Vatandaş talep ediyor, Büyükşehir yapıyor Vatandaş talep ediyor, Büyükşehir yapıyor
İzmit Körfezi’ne akan 12 dere yakından izleniyor İzmit Körfezi’ne akan 12 dere yakından izleniyor
Büyükşehir’den çocuklara bayram sürprizi Büyükşehir’den çocuklara bayram sürprizi
Yüksek Tavanlı Evler İçin En İyi Dekorasyon Fikirleri Yüksek Tavanlı Evler İçin En İyi Dekorasyon Fikirleri
Üst geçitlere Büyükşehir eli değiyor Üst geçitlere Büyükşehir eli değiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

“Mutlu Şehir Okulları” Ramazan’da yoğun...
Büyükşehir’in düzenlediği Mutlu Şehir Okulları, Ramazan’da da yoğun ilgi gördü. Düzenlenen 23 söyleşide...

Haberi Oku