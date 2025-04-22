YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Gebze Ticaret Odası olarak bizler de, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh bir ülke bırakma sorumluluğunun bilincindeyiz. Onların çağın gereklerine uygun eğitim almaları, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.