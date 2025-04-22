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YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

22 Nisan 2025 Salı 13:09

          Gebze Ticaret Odası olarak bizler de, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh bir ülke bırakma sorumluluğunun bilincindeyiz. Onların çağın gereklerine uygun eğitim almaları, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

 

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

(Ömer İLGEÇ)

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