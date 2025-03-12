Bu vesileyle, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilişinin 104. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u, kükremiş sel gibi bentlerini çiğneyerek aşan kahraman şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Yüce Allah bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.
(Ömer İLGEÇ)
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 12 MART İSTİKLÂL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJI
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, tarihin derinliklerinden gelen ve sonsuz bir geleceğe uzanan aziz Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet beyannamesi olan İstiklal Marşı'mızın millî marş olarak kabul edilmesinin 104. yıl dönümünü bugün aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyor, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.
Bu vesileyle, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilişinin 104. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u, kükremiş sel gibi bentlerini çiğneyerek aşan kahraman şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Yüce Allah bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.