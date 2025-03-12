YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 12 MART İSTİKLÂL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, tarihin derinliklerinden gelen ve sonsuz bir geleceğe uzanan aziz Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet beyannamesi olan İstiklal Marşı'mızın millî marş olarak kabul edilmesinin 104. yıl dönümünü bugün aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyor, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Millî mücadelenin en çetin döneminde, ayağa kalkmaya karar vermiş milletin bedeli kanla ödenmiş bağımsızlık beyannamesi, millî inancın ve kararlılığın ifadesi olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kutsal vatanımızın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Tarihin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan "ezelden beri hür yaşamış" milletimiz, Mehmet Âkif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacaktır.