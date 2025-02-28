YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN RAMAZAN AYI MESAJI

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek ay bizlere Allah’ın rahmetine, affına ve merhametine ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlatan çok kıymetli bir zamandır. Bu ay, sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da oruç tutarak arındırmamıza vesile olmakta. Oruçlarımız, sabrı, şükretmeyi, paylaşmanın değerini bir kez daha hatırlatırken, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı da pekiştirmektedir.
Hep birlikte bu Ramazan’ı en iyi şekilde değerlendirmek, manevi yönümüzü güçlendirmek, kendimize ve toplumumuza faydalı bireyler olma yolunda adımlar atmak en büyük dileğimiz olmalıdır. Ramazan’ın bereketinden, huzurundan ve feyzinden en iyi şekilde faydalanmayı, her anını Ramazan bilinciyle ve sevdiklerimizle paylaşarak geçirmeyi Allah’tan niyaz ederim.
Ramazan ayında oruç tutmanın sadece fiziksel bir yükümlülük olmadığını, aynı zamanda kalbimizi ve düşüncelerimizi temizlemek olduğunu unutmamalı, her günümüzü bu bilinçle yaşamalıyız. Ramazan ayını sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmemizi temenni eder hayırlı Ramazanlar diliyorum.
(Ömer İLGEÇ)