YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN RAMAZAN AYI MESAJI

Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla kalmayıp, kalpleri arındıran, ruhumuzu besleyen ve gönüllerimizi birleştiren bir zaman dilimidir. Bu mübarek ayda, sevgi, hoşgörü ve sabırla dolu bir hayat sürmek, yardımlaşma ve dayanışma bilincini pekiştirmek bizlere büyük bir manevi kazanç sağlayacaktır. Oruçlarımızı ve dualarımızı Ramazan'ın bereketiyle birleştirerek gönüllerimizi huzura erdirirken, yardımlaşma bilincimizi de pekiştirmeliyiz.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek ay bizlere Allah’ın rahmetine, affına ve merhametine ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlatan çok kıymetli bir zamandır. Bu ay, sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da oruç tutarak arındırmamıza vesile olmakta. Oruçlarımız, sabrı, şükretmeyi, paylaşmanın değerini bir kez daha hatırlatırken, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı da pekiştirmektedir.

Hep birlikte bu Ramazan’ı en iyi şekilde değerlendirmek, manevi yönümüzü güçlendirmek, kendimize ve toplumumuza faydalı bireyler olma yolunda adımlar atmak en büyük dileğimiz olmalıdır. Ramazan’ın bereketinden, huzurundan ve feyzinden en iyi şekilde faydalanmayı, her anını Ramazan bilinciyle ve sevdiklerimizle paylaşarak geçirmeyi Allah’tan niyaz ederim.