Web sitelerinin oluşturulması, dağıtılması ve barındırılması sırasında vds sunucu kullanılabilir. Fiziksel sunucuların yüksek maliyeti ve paylaşımlı olmasına karşılık sanal sunucular kişiye özel olarak kullanılır. Aynı zamanda daha uygun maliyetli olması ile bütçelere uygun çözümler sunar.

Yüksek Performanslı ve Uygun Fiyatlı Vds Sunucu

Deneyimli bir ekip ile hosting hizmetleri alanında uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Hazırlamış olduğumuz vds sunucu paketleri yüksek performanslı olmaları ile beklentilerin üzerine çıkar. Bunun yanında uygun maliyetli olmaları ile de bütçelerin rahatlamasını sağlar. Hazırlamış olduğumuz vds sunucu paketleri şu özellikleri ile öne çıkmayı başarır.

· 7/24 uzaktan kolay sunucu yönetimi mümkün olur

· Tüm işletim sistemlerinin kurulması ve kullanılması mümkün olur

· Sanal sunucularımızda verileriniz yedeklenir ve güvende tutulur. Bunun yanında veri miktarınızın artması halinde ilave yedekleme alanı sahibi olabilirsiniz

· 7/24 teknik destek alabilir ve olası sorunlarınıza profesyonel çözümler bulabilirsiniz

· Tüm sunucularımızda 1000 Mbit/s port bulunur ve kesintisiz internet erişimi sağlanır

· Web sitenizin ve verilerinizin güveliği için üst düzey önlemler alınır ve DDos koruması sağlanır

Vds Sunucu Nasıl Satın Alınır?

Vds sunucu satın almaya karar verdiğiniz takdirde bunun için araştırma yapabilirsiniz. Yapacağınız araştırmada bu hizmeti veren çok sayıda firma olduğunu görebilirsiniz. İlk bakışta her sanal sunucu paketleri aynı ya da benzer gibi görünebilir. Bunun yanında her bir paket kullanıcılara özel çözümler getirmek üzere tasarlanmıştır. Siz de ihtiyaçlarınızı karşılayan ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarınıza da cevap verebilecek sunucu paketi seçmeniz gerekir. Bu seçimi yapabilmeniz için de deneyimli ekibimiz ile yanınızda yer alıyoruz.

Vds sunucu seçimlerini birlikte yapıyor ve size uygun ödeme planları oluşturuyoruz. Web sitenizin kiraladığınız sunucuya taşınması, kurulması içinde ihtiyaç duyduğunuz teknik desteği veriyoruz. Diğer sunucularda olan verilerinizin taşınması için ilave ücret talep etmemekteyiz. Hızla yapılan transfer ile web sitenizin hizmetinde kesinti olmadan taşınma işlemi gerçekleştirilir. Yaptığımız düzenli bakımlar ve güncellemeler ile de web sitenizin performansının her zaman yüksek olmasını sağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sunucu paketleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Kurulacak Adres: https://www.oksitweb.com/vds-sunucu