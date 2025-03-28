Yunanistan İskeçe’de Büyükşehir’le iftar bereketi

Büyükşehir Belediyesi’nin her Ramazan ayında Balkanlar’da geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programlarının son durağı Yunanistan’ın İskeçe şehri oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan coğrafyasında geleneksel olarak düzenlediği iftar programları tamamlandı. Yunanistan’ın İskeçe iline bağlı Koyun Köyü’nde gerçekleştirilen son iftar programına soydaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

SON İFTAR BATI TRAKYA’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliğinin dördüncüsü Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Yüksek İslam Şurası işbirliğiyle Bulgaristan’dan başlamıştı. İlk iftarı kardeş şehir Asenovgrad’da düzenleyen, ardından Kırcaali ilçesine bağlı Killi Köyü’nde gönül sofrasını kuran Büyükşehir, son iftar programını ise Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Yunanistan’ın İskeçe iline bağlı Koyun Köyü’nde gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHİR’LE RAMAZAN BULUŞMASI

Köy camisinin avlusunda gerçekleştirilen iftar programına İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümilcine Başkonsolusu Aykut Ünal, İskeçe’ye bağlı Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt, Bağımsız İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Syriza Milletvekili Hüseyin Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık, Meclis Şube Müdürü Uğur Işık, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ile dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İFTAR SOFRASI İMECE USULÜ KURULDU

İftar yemeği Büyükşehir tarafından karşılanırken, iftar sofrası ise köy geleneklerine uygun olarak köy halkının katılımıyla imece usulüyle kuruldu. Okunan ezanın ardından davullar eşliğinde oruçlar açıldı.

“ALLAH SOFRALARIMIZI BEREKETLİ KILSIN”

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa yaptığı konuşmada, “Bugün iftar soframızı Anavatandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız kurdu. Allah soframızı bereketli kılsın. Ramazan ayının sonuna yaklaştık. İftarımızı Allah kabul etsin. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“SİZLERİN MUTLULUĞU RUHUMUZU DOYURDU”

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ise, “İftarımıza hoş geldiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını getirdim. Allah nasip ederse önümüzdeki sene düzenleyeceğimiz iftar da sizlerle birlikte olacak. Köye geldiğimizde gözünüzdeki mutluluğa ve sevince tanık olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin mutluluğunu görünce iftar sofrasında bedenimizden önce ruhumuz doydu” açıklamasında bulundu.

“TAHİR BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da, “Köy halkımız iftara büyük ilgi gösterdi. Bunu vesile kılan ve Anavatandan gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, yöneticilerine ve başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun” dedi.



(Ömer İLGEÇ)