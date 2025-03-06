Zabıta ekiplerinden Ramazan pidesi denetimi Başiskele'de zabıta ekipleri, fırınlarda Ramazan pidesini denetledi. Denetimlerde fırınların üretim yerlerinin, depoların ve çalışanların hijyen şartları, kullanılan malzemelerin temizliği gibi birçok husus kontrol edildi.

06 Mart 2025 Perşembe 12:39