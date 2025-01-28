Zabıtadan yangın tüpü fiyatlarına sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, Bolu’daki otel yangınının ardından yangın söndürme malzemelerinde görüldüğü iddia edilen fiyat artışları üzerine denetim başlattı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde görüldüğü iddia edilen fiyat artışları üzerine harekete geçti. Bu bağlamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kocaeli genelinde bu ürünleri satan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimde bulunan ekipler; yangın battaniyesi, yangın söndürücü sprey ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını Kartalkaya’daki yangın öncesi ve sonrası karşılaştırarak, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyor. Yangın malzemeleri ile ilgili denetimleri yakından takip eden ekipler, tüketici mağduriyetini önlemek için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)