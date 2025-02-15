Zemin durumu ‘Şehir Rehberi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği zemin çalışmalarından elde ettiği bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. ‘Kocaeli Şehir Rehberi’ sitesine erişim sağlayan vatandaşlar, “Deprem Tehlike Bölgeleri Haritası” ve “Jeoloji Haritası” gibi zemin durumları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

KOCAELİ ŞEHİR REHBERİ’NDE ÖNEMLİ BİLGİLER

İnşa ettiği yeni konutlar ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile afetlere ve özellikle depremlere karşı dirençli bir şehir oluşturmayı ilke edinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği zemin çalışmalarından elde ettiği bilgileri Kocaeli Şehir Rehberi hizmetiyle vatandaşlarla paylaşıyor. Kocaeli Şehir Rehberi sitesine erişim sağlayan vatandaşlar, (rehber.kocaeli.bel.tr) şehir genelindeki imar planı ve toplanma alanları bilgilerinin yanı sıra yaşadıkları bölgenin “Deprem Tehlike Bölgeleri Haritası” ve “Jeoloji Haritası” gibi zemin durumları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

AKILLARA TAKILAN SORULARIN CEVABI BU SİTEDE

Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda son yıllarda yaşanan depremlerden dolayı “Acaba evimin ve mahallemin zemini sağlam mı?” soruları akla geliyor. İşte bu noktada hizmete giren Kocaeli Şehir Rehberi, vatandaşların merak ettiği sorulara cevap veriyor. Vatandaşlar, Kocaeli Şehir Rehberi (rehber.kocaeli.bel.tr) sitesine girdiklerinde, sol alttaki harita butonlarından hem tüm Kocaeli’nin “Deprem Tehlike Bölgeleri” ve “Jeoloji Haritasını” inceleyebiliyor hem de oturdukları bölgenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceler arasında hangi deprem tehlike bölgesinde olduğunu renkli tasarımlarla görebiliyor.

ZEMİN VE DEPREME YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile vatandaşların afet ve depremlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik birçok farklı alanda çalışma ve proje gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda “Zemin ve Veri Bankası Oluşturma Projesi”, “Deprem Eğitimleri”, “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi”, “İvme Ölçer İstasyonları ile Sismik Hareketlilik Takibi”, “Kocaeli İli Bina Envanteri Çalışmaları” başta olmak üzere afet ve depremlere yönelik pek çok çalışma gerçekleştiriliyor.

ZEMİN VERİ BANKASI OLUŞTURULUYOR

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kocaeli’nde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Etütler ile Yerleşime Uygunluk Haritaları oluşturuluyor. Bu kapsamda Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları sayısal olarak arşivlenerek, Kocaeli’ne ait tüm zemin verileri girilerek bir zemin veri bilgi bankası oluşturuluyor.

BİLGİ BANKASINA 39 BİN VERİ GİRİŞİ

Proje kapsamında bilgi bankasına 1330 adet jeolojik-jeoteknik etüt ve zemin raporu sayısallaştırılarak işlendi. Sisteme ayrıca 9982 Sondaj, 5377 Araştırma Çukuru, 9131 Sismik, 3764 Masw, 4476 Mikrotremör, 5359 Des,150 Ert, 397 Gözlemsel Araştırma Çukuru ve 365 adet Derin-Deniz Sondaj verisi olmak üzere toplamda 39001 veri girişi yapıldı. Proje kapsamında 17 bin 827 adet log ve karot sandık verisi alınırken, jeolojik jeoteknik etütlerin yerleşime uygunluk haritasına işlenmesine de devam ediliyor.

113 BİN KİŞİYE DEPREM EĞİTİMİ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Simülasyon Merkezi’nde depremin tüm gerçekçiliği ile yaşatılarak vatandaşların olası bir felakete daha iyi hazırlanabilmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bu zamana kadar 113 bin 409 kişiye deprem ve doğal afetlere karşı eğitim verildi.

ANNELER AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın afetlere hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireylere deprem eğitimleri veriliyor. Merkezde çocuklara verilen eğitimlerin ev içerisinde daha uygulanabilir olması için “Afetlere Hazır Anneler” projesiyle annelerin eğitim alarak afetlere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

MAHALLE HALKI AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir eğitim projesi olan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler vermeyi ve afet bilincini oturtmayı hedefliyor. Bu kapsamda afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılıyor. 8 ilçede bu alanda çalışmalar yapan ekipler, kalan 4 ilçe için proje çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ İLİ BİNA ENVANTERİ ÇALIŞMASI

Bina entanveri çalışmaları kapsamında Kocaeli’nde bulunan yapıların ruhsat ve iskân belgeleri taranarak, sayısallaştırılıyor ve yapı ile eşleştirilerek ulusal veri tabanı olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılıyor. Çalışmalar kapsamda günümüze kadar 187 bin166 belge taranarak sayısallaştırılırken, bunlardan 82 bin 746 belge ise yapıyla eşleştirildi. Ayrıca Kocaeli’nin farklı noktalarına kurulan 41 deprem istasyonu ile sismik hareketlerin takibi yapılıyor. AFAD işbirliği ile istasyonların verileri değerlendirilerek birçok projeye altlık sağlanıyor.

(Ömer İLGEÇ)