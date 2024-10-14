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Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası 9 branşta eğitim verecek

Çayırova Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda çalışmalar tamamlandığında sporcular 9 branşta mücadele edecek.

Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası 9 branşta eğitim verecek

14 Ekim 2024 Pazartesi 14:34

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve tamamlandığında ilçenin spor altyapısına seviye atlatacak olan "Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi" yükseliyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen projede, kapalı spor salonu yan panel montajının tamamlanması, çatı imalatının sona ermesinin ardından ek binalarda ve kapalı spor salonu içerisindeki alanlarda duvar imalatı başlamıştı. Büyük oranda tamamlanan duvar örme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesisin ek binalarında devam eden duvar örme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda iç tefrişat çalışmaları başlayacak. Tamamlanmasıyla birlikte yeni milli sporcular yetişmesine imkan sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi, Çayırovalı çocukların ve gençlerin yanı sıra, ilçede spor yapmak isteyen vatandaşlar için de büyük imkan sunacak. 9 branşta mücadele eden sporcuların aynı anda spor yapmasına olanak sağlayacak Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi’nin en kısa sürede tamamlanarak, Çayırovalıların hizmetine açılması bekleniyor. Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olacak proje, birçok yeni milli sporcunun da yetiştiği yer olacak. 

İHA
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