Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası 9 branşta eğitim verecek Çayırova Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası'nda çalışmalar tamamlandığında sporcular 9 branşta mücadele edecek.

14 Ekim 2024 Pazartesi 14:34