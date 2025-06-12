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Gebze Off-Road Festivali Başlıyor!

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Off-Road Festivali, adrenalin ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek.

Gebze Off-Road Festivali Başlıyor!

12 Haziran 2025 Perşembe 19:08

 14-15 Haziran tarihlerinde Denizli Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu etkinlikte, zorlu parkurlar, güçlü araçlar izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. İki gün sürecek festivalde Türkiye’nin dört bir yanından off-road sporcuları, gösteri sürüşleriyle nefesleri kesecek. Katılımcılar hem mücadele ruhunu hem de dayanışma ve eğlenceyi doyasıya yaşayacak. Ayrıca etkinlik boyunca çeşitli ikramlar, müzik yayını ve sürpriz aktivitelerle ziyaretçilere unutulmaz bir hafta sonu sunulacak.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN DAVET

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz festivalle ilgili “Gebze'mizde artık geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla beklenen 3. Off-Road Festivaline sizleri gönülden davet ediyorum. Doğayla iç içe, heyecanın ve adrenalin dolu anların yaşanacağı bu özel etkinlikte; sadece yarışlar değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dostluk ruhu da ön planda olacak. Sporun birleştirici gücüyle, hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz bir hafta sonuna imza atacağımıza inanıyorum. Motorların gücüyle doğanın zorluklarına meydan okumak isteyen tüm sporcuları, aileleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı ve bu heyecana tanıklık etmek isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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