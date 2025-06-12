Gebze Off-Road Festivali Başlıyor!

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN DAVET
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz festivalle ilgili “Gebze'mizde artık geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla beklenen 3. Off-Road Festivaline sizleri gönülden davet ediyorum. Doğayla iç içe, heyecanın ve adrenalin dolu anların yaşanacağı bu özel etkinlikte; sadece yarışlar değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dostluk ruhu da ön planda olacak. Sporun birleştirici gücüyle, hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz bir hafta sonuna imza atacağımıza inanıyorum. Motorların gücüyle doğanın zorluklarına meydan okumak isteyen tüm sporcuları, aileleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı ve bu heyecana tanıklık etmek isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.