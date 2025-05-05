Gebze’de Modifiyeli Araçlar Festivali Yapıldı

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, Mevlana Kapalı Pazaryeri otoparkında gerçekleştirildi. Festivale yurdun farkı illerinden gelen vatandaşların modifiyeli araçları ilgi topladı





Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, Mevlana Kapalı Pazaryeri otoparkında gerçekleştirildi. Modifiyeye gönül veren araç sahiplerini buluşturan festivalin ev sahipliğini yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, festival alanında vatandaşlarla ve araç sahipleriyle sohbet etti. Modifiyeli araçları inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Modifiye gerçek bir tutku olmakla beraber, kendi kültürünü ve sosyal çevresini üreten uğraşı ve ilgi alanı.

FARKLI İLLERDEN MODİFİYE TUTKUNLARI GEBZE’DE

Ülkemizin çeşitli illerinden gelen modifiye tutkunu vatandaşlarımızla eğlenceli bir festivale ev sahipliği yaptık. Festivalin gerçekleşmesinde emekleri bulunan Beylikbağı Garage ailesine, mesai arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Modifiyeli Araçlar Festivali’nde sergilenen araçlar, yüksek performanslı motorlar ve etkileyici ses sistemleriyle otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Festivale katılan vatandaşlar, birbirinden farklı araçları inceleme fırsatı buldu.