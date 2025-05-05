Gebze’de Modifiyeli Araçlar Festivali Yapıldı

FARKLI İLLERDEN MODİFİYE TUTKUNLARI GEBZE’DE
Ülkemizin çeşitli illerinden gelen modifiye tutkunu vatandaşlarımızla eğlenceli bir festivale ev sahipliği yaptık. Festivalin gerçekleşmesinde emekleri bulunan Beylikbağı Garage ailesine, mesai arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Modifiyeli Araçlar Festivali’nde sergilenen araçlar, yüksek performanslı motorlar ve etkileyici ses sistemleriyle otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Festivale katılan vatandaşlar, birbirinden farklı araçları inceleme fırsatı buldu.