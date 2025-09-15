TOGG T10F ÖN SATIŞA ÇIKTI: YERLİ ELEKTRİKLİ SEDAN OTOMOBİL YOLLARDA

İSTANBUL-GEBZE GAZETESİ Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG’un yeni modeli T10F, Türkiye’de ön satışa sunuldu. Modern tasarımı, gelişmiş teknolojik donanımı ve farklı menzil seçenekleriyle dikkat çeken T10F, 29 Eylül itibarıyla Almanya’da da satışa çıkacak. TOGG, bu modelle hem yerli otomobil piyasasında hem de uluslararası arenada iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

T10F Fiyat ve Versiyon Seçenekleri

V1 RWD Standart Menzil (52,4 kWh batarya): 1 milyon 878 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil (88,5 kWh batarya): 2 milyon 188 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil (88,5 kWh batarya): 2 milyon 363 bin TL

T10F’in farklı versiyonları, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork ile arkadan itişli (RWD) seçenekler sunarken, dört tekerlekten çekişli (AWD) V2 versiyonu 320 kW / 435 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Performans açısından V1 RWD 0-100 km/s hızlanmasını 7,2-7,5 saniyede tamamlarken, V2 AWD versiyonu sadece 4,1 saniyede hızlanıyor.

Menzil değerleri:

Standart menzil: 335 km karma, 421 km şehir içi

Uzun menzil: 610-623 km karma, 753-786 km şehir içi

TOGG, T10F V2 modelini satın almak isteyenler için özel kredi paketleri sunuyor:

200 bin TL kredi, %0 faiz, 12 ay vadeli, aylık 16.667 TL

1 milyon TL kredi, %2,79 faiz, 48 ay vadeli, aylık 44.278 TL

1 milyon 500 bin TL kredi, %2,89 faiz, 48 ay vadeli, aylık 67.921 TL

200 bin TL kredi, %0 faiz

1 milyon 750 bin TL kredi, %2,99 faiz, 48 ay vadeli, aylık 71.054 TL

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada bataryasını %20’den %80’e kadar doldurabiliyor. Araçta yedi hava yastığı, dayanıklı ve güvenli altyapı, trafik işareti algılama, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarısı gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

V2 donanım seviyesinde ayrıca çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü yer alıyor. Otomatik park asistanı ise opsiyon olarak satın alınabiliyor.

T10F’in tasarımı, akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle öne çıkıyor. Sportif fastback siluet ve yatay çizgilerle işlenen Lale motifi, aracın ileriye atılmaya hazır duruşunu destekliyor. Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, sadece estetik değil, aerodinamik verimliliği de artırıyor.

Bagaj hacmi 505 litre olan T10F, kullanıcıya ferah ve konforlu bir iç mekan sunuyor. Renk seçenekleri arasında Gemlik, Oltu, Kula, Urla ve Mardin yer alıyor. Urla, Ege’nin dinginliğini yansıtırken, Mardin mavisi yeni badem şekeri tonundan ilham alıyor.

TOGG T10F, Türkiye’de sadece dijital platformu Trumore üzerinden ön siparişle satışa sunuluyor. Marka, Türkiye’deki satışın ardından Avrupa pazarında da aktif rol almayı hedefliyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek