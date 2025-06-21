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Başkan Büyükakın’dan YKS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bir mesaj yayımlayarak sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Büyükakın'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

21 Haziran 2025 Cumartesi 09:53

 Başkan Büyükakın mesajında, “Yaklaşık dört yıl süren uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından, hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak üzere önemli bir eşiğe geldiniz. Bu sınav, sadece bilginizi değil, emeğinizi, sabrınızı ve kararlılığınızı da ölçen bir dönemeçtir. İnancım odur ki; planlı çalışan, hayallerine sımsıkı sarılan her evladımız, bu sınavdan alnının akıyla çıkacaktır. Rabbim hepinize zihin açıklığı, gönül ferahlığı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

 

Başarıya ulaşmanın yolunun inanç, gayret ve istikrardan geçtiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi, emeğinizin meyvesini alma zamanı... Telaşa kapılmadan, kendinize güvenerek, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Bizlerin en büyük arzusu, gençlerimizin mutlu olacakları üniversitelerde eğitimlerine devam etmeleri ve hayatları boyunca severek yapacakları mesleklere adım atmalarıdır. Unutmayın, hangi sonucu alırsanız alın, bu sınav sizin değerinizin ölçüsü değil; yalnızca bir basamaktır. Sizler çalışkanlığınızla, duruşunuzla ve azminizle zaten geleceğin mimarlarısınız.”

 

Eğitime ve gençliğe verilen desteğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en temel önceliklerinden biri olduğunu da vurgulayan Başkan Büyükakın, “Güçlü bir Türkiye, ancak iyi yetişmiş, donanımlı ve vizyon sahibi gençlerle inşa edilir. Bu anlayışla, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan projelerle, gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çünkü geleceğe yapılan her yatırım, aslında insanımıza, memleketimize yapılan en kıymetli yatırımdır” dedi.

 

Başkan Büyükakın mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu duygu ve düşüncelerle, sınava girecek tüm gençlerimize kolaylıklar diliyor, alın terinizin karşılığını alacağınız bir sınav süreci temenni ediyorum. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun.”

(Erkan ERENLER)

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