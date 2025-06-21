Büyükakın: KO-MEK, Kocaeli’nin en büyük iyilik organizasyonudur

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen MARİFEST 2025’in açılışına katıldı. KO-MEK’in gücünden ve öneminden söz eden Büyükakın, “KO-MEK, Kocaeli’nin en büyük iyilik organizasyonu, en büyük aile hareketidir” dedi.

HAFTA SONU EĞLENCEYE DOYACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK) 20. kuruluş yılına özel olarak organize ettiği “Marifetli Eller Festivali”nin (MARİFEST 2025) açılışına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılışla birlikte 3 gün sürecek dev organizasyon başlamış oldu. “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla gerçekleştirilen MARİFEST 2025, hafta sonu boyunca kültür, sanat ve el emeğiyle yoğrulmuş dopdolu bir etkinlik programıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

4 KUŞAK AİLE KO-MEK İLE BÜYÜDÜ

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, 20 yıllık süreçte KO-MEK’te yöneticilik yapan eski ve yeni yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Aile olmanın, bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan KO-MEK, 20. yıl özel sergisi MARİFEST 2025 açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Sonrasında KO-MEK kurslarında eğitim alan 4 kuşak aile sahneye çıkarak KO-MEK ile büyümenin önemini ve mutluluğunu göstermiş oldular.

AÇILIŞ ÖNCESİ DEFİLE VE DANS GÖSTERİSİ

Açılış programında tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel tarafından “Geleneksel kadın başlıkları defilesi” sergilendi. Yüzyıllar öncesinde kullanılan geleneksel gelin başlıklarının ve yerel gelinliklerin yer aldığı defile izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip ortaokulu da Filistin Direnişi Sembolü Dabke Dansı ile alkışları topladı.

KO-MEK, İYİLİK YUVASINA DÖNÜŞTÜ

Programda konuşan Başkan Büyükakın, “KO-MEK’in sadece bir meslek ve sanat eğitimi kurumu olmanın çok ötesinde; Kocaeli’nin en büyük ve en etkili sivil toplum merkezi haline geldiğini vurguladı. KO-MEK’in yıllar içinde sadece bireylere değil, topluma da dokunan güçlü bir sosyal dayanışma yapısına dönüştüğünü belirten Büyükakın, “Burada insanlar hem meslek öğreniyor hem de hayatın zorluklarına karşı omuz omuza durabilecek dostluklar kuruyor. KO-MEK, çocuklarıyla birlikte gelen ailelerin sığındığı, nefes aldığı bir iyilik yuvasına dönüştü” dedi.

“BURAYI SAKIN BIRAKMAYIN”

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Aileyi ayakta tutarsak toplumu ayakta tutarız. KO-MEK, kurduğu güçlü insan ilişkileri ve sunduğu ortak değerlerle aile yapısının korunmasında çok kıymetli bir görev üstleniyor. Buraya gelen kursiyerlerimiz burayı sakın bırakmayın. Sizler burada yalnızca birer kursiyer değil, iyiliği çoğaltan birer el oldunuz. Yardım kampanyalarıyla, sosyal projelerle, dayanışmayla her zaman örnek oldunuz. KO-MEK, Kocaeli’nin en büyük iyilik organizasyonu, en büyük aile hareketidir.”

KÜLTÜREL GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

Konuşmaların ardından protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Tahir Büyükakın daha sonra sergi alanını gezerek ürünleri inceledi. Sergi alanında bulunan çalışmaları hayranlıkla inceleyen Başkan Büyükakın ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında KO-MEK eğitmenlerinin el emeği göz nuru 18 eseri sergilendi. Her bir eserin farklı branşlardan bileşenlerle bir araya geldiği sergide adeta kültürel görsel şölen oluştu.

3 GÜN BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Her yaştan vatandaşı kültür ve sanatla buluşturan MARİFEST 2025’te, hafta sonu boyunca sergiler, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Festival, KO-MEK’in 20 yıllık tecrübesini ve topluma kazandırdığı sosyal değerleri bir kez daha gözler önüne seriyor.



(Erkan ERENLER)