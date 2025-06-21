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Büyükşehir’den güvenli dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi yolunda önemli bir dokunuş gerçekleştirdi. Yol üzerindeki mazgallar kot seviyesine uygun şekilde yenilendi, araç geçişinde oluşan tehlike önlendi.

Büyükşehir'den güvenli dokunuş

21 Haziran 2025 Cumartesi 09:56

 SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği hassas dokunuşlarla ulaşıma konfor katıyor. Şehrin farklı noktalarında zamanla yol seviyesinin altına inen mazgallar, araçların geçişini zorlaştırıyor, sürüş konforunu düşürürken maddi hasar riskini de beraberinde getiriyordu. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, mazgalları yeniden düzenleyerek sürüş güvenliğini sağlıyor.

 

HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHELE

Çalışmalardan biri de Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi yolunda gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan bu önemli müdahale, Umuttepe Yerleşkesi yolunu hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli daha rahat ve estetik bir hale getirdi. Böylece, olası kazaların önüne geçilerek, yol altyapısında uzun vadeli kalıcı çözümler de sağlanmış oldu.

(Erkan ERENLER)

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