Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Gebze Barış Mahallesi Millet Ormanı Mektubu

Millet bahçeleri. Millet kütüphanesi ve millet ormanı projesi çok önemli. Gazeteci ve belgeselci olarak bu konularda belgesel çekiyor ve makaleler yazıyorum

Sn Cumhurbaşkanımıza Gebze barış mahallesi Eskihisar üstündeki ormanlık alanla ilgili daha önce yazdığımız açık mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum.





Gebze halkının isteği





Kocaeli’nin Gebze İlçesi Barış Mahallesi’ndeki orman arazisi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.yılı anısına, Milli Mücadele 100. Yıl Şehitler Millet Bahçesi ve Mesire Alanı olması için Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz.





Gebze halkı ve kamuoyu Orman bakanlığı ile Gebze Belediyesi arasında dava konusu olan ve sahipsiz olması dolayısı ile sürekli yangın çıkartılan ve rantçılar tarafından ele geçirilmeye çalışılan 140 dönümlük orman alanının Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı Şehitler Mesire Alanı olmasını istiyorlar.





İmza kampanyası Başlatılacak





Gebze halkı orman arazisinde sürekli yangın çıkarıldığını, bölgeye rant ve çıkarcıların göz dikip ele geçirmeye çalıştığına dikkat çekerek, bölgenin millet bahçesi olması için imza kampanyası başlatacaklarını ve topladıkları imzaları Cumhurbaşkanına göndereceklerini açıkladılar.





Orman arazisini kim yakıyor?





Bölgede bulunan 140 dönümlük orman arazisi üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Geçmişte bölge, Gebze’de fabrikası olan ve daha sonra Yunanistan’a kaçan Yorgi Toprakçıoğlu adlı bir şahıs orman yerini kiralamış, sahile yakın Macera Parkı yanındaki bölgeye villalar yapmıştı.Gebze kamuoyu bu villalar ve hazineye devredilen arazi ile ilgili gelişmeleri merak ediyor ve yetkililerden açıklama yapmalarını istiyor.Bu bölgede zaman zaman dumanların çıktığını söyleyen vatandaşlar, ‘’Gebze bölgesi için çok önemli olan, Gebze halkının nefes alacağı yer olan sahiller ve ormanlık alanlar rantçılara peş keş çekilmemeli’’ diyor.Orman ile belediye davalıkYorgi’nin kiraladığı orman arazisine Orman Bakanlığı sahip çıkmış, daha önceki Gebze Belediye yönetimi de Orman Bakanlığı hakkında dava açmıştı. Belediye orman yeri ile ilgili davayı yerel mahkemede kaybetmiş, konu bir üst mahkeme olan bölge istinaf mahkemesine taşınmış, istinaf mahkemesi ise davayı esastan bozarak dosyayı Gebze mahkemesine geri göndermişti. Halen bölge Gebze Belediyesi ile Gebze Orman İşletme Müdürlüğü arasında davalık. Bu yüzden bu alan sahipsiz, yer üzerinde zaman zaman yangınlar çıkmakta ve dikilen fidanlar ve çam ağaçları kasıtlı olarak yakılmakta. Bu yer üzerinde bazı rant çevreleri gizli hesaplar yapmakta…Bölgenin Millet Bahçesi İlan Edilmesi İçin Çalışma BaşlatılıyorMillet bahçelerine büyük önem veren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Gebze Belediyesi ile Orman Bakanlığı arasında dava konusu olduğu için bu gün tam anlamı ile sahipsiz, rantçıların boy hedefi olan orman yeri ile ilgili araştırma yaptırıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılı anısına bu alan Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı Şehitler Mesire Alanı ve Millet Bahçesi yapılmalıdır diyen mahalle halkının talepleri için çalışma başlattı.Cumhurbaşkanından Millet Bahçesi AçıklamasıCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” dedi. İstanbul (Pendik ve Halkalı), Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ’da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesini Ankara’da yapılan törenle açan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:23 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞTIK“Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13’ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. NEFESLENME ALANINA İHTİYAÇ 81 ilimizde ve tüm ilçelerinde her bakımdan örnek hayat alanları oluşturduk. Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına ihtiyacı olduğunu gördük. Millet bahçeleri işte bu tespit sonrasında geliştirdiğimiz projelerdir. Özellikle şehir merkezlerinde yeniden yaptığımız stadyumlardan başlayarak tüm uygun alanları millet bahçeleri için tahsis ettik. 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.”Evet, sonuç olarak hakkımızın bu isteğini Gebze kamuoyu adına bir mektup halinde yayınlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in bilgilerine arz etmeyi bir görev gördük. İnanıp, güveniyoruz ki bu istek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Askeri Kışla ve Hünkar Çayırı’nda olduğu gibi olumlu karşılanacak ve Barış Mahallesi’ndeki 140 dönümlük sahipsiz orman alanı, Milli Mücadele 100. Yıl Şehitler Millet Bahçesi ve Mesire Alanı olacaktır.





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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÇIKMADAN ÖNLEM ALMALI





Vatandaşlar Gebze Eskihisar Kalesi üstündeki ormanlık alanında yangınlara karşı önlem alınmasını ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından mesire alanı haline getirilip Gebze halkının hizmetine açılmasını istedi. Gebze’nin akciğeri olan ve geçen yıl yanan ormanlık alana Mart ayında Fidan dikilmişti





CANLI YAYIN





ORMANLIK ALAN BÖYLE YANMIŞTI





TÜBİTAK arazisi ve yanındaki orman alanında Ağustos 2023 tarihinde çıkan yangını Gebze gazetesi olarak bu şekilde canlı yayın yaparak duyurmuştuk.













ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE





Gebze’nin 696 yıl önce fetih edildiği Tarihi Gebze Eskihisar Kalesi çevresinde ormanlık alan yangın tehdidi altında. 3000 yıllık tatihi geçmişi olan kale ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız belgeselimiz









Kale çevresi alanındaki ormanlık alan da yangın çıkmadan önlem alınmalı, mesire akanı ilan edilmeli. Ağaç ve fidanhara yazık olmasın. Vicdanen rahat olmak için bu canlı yayını yapıyor başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili ve yetkilileri göreve davet ediyoruz





CANLI YAYIN





BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE ESKİHİSAR KALESİ TARİHİ









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ORMANLARLA İLGİ DAHA ÖNCE YAZDIĞIMIZ MAKALELERİMİZ









Orman Alanlarını Koruyup Torunlarımıza Emanet Edelim Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Mayıs 2022 tarihli makalemiz









Başta orman ve su kaynaklarınız olmak üzere doğal değerlerimizi korumak İçin devlet ve millet olarak seferberlik ilan etmeliyiz. 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hatayımda bu konularda sayısız makale haberler yazıp belgesel TV programları çektim.Pazar günü torunlarım ile Gebze ormanlarına gidip kışın belgesel görüntülerini çektiğimiz bölgede ilkbaharda da görüntülerini









olarak Gebze Kadıllı köyü ormanlarından canlı yayın yaptık canlı yayını sizlerle paylaşarak bugünkü makaleme başlıyorum.









Orman alanlarında işgaller son bulmalı





Bilim teknoloji sanayi kültür ve turizm bölgesi Gebze ormanlarında ilkbahar manzaralarını









olarak belgeselini çekiyoruz.Ormanlarda ateş yakmayı yasaklayan devlet yetkilileri ormanlardaki işgallere de son vermeli.Orman ve yeşil alan bakımından. Türkiye’nin şanslı illeri arasında olan Kocaeli’de her geçen yıl orman alanları azalıyor.









Gebze bölgesinde 38 yıldır günlük yayın yapan Gebze Gazetesi













olarak tarım ve orman bakanlığı yetkililerinden Gebze kamuoyu adına bir isteğimiz var. Gebze’de 38 yıl önce orman genel müdürlüğüne tapulu ne kadar orman alanı vardı , bugün ne kadar var bu konuda tüm Anadoluda araştırmalar yapılmalı orman alanları korunmalı işgal edilmiş orman alanlarında işgaller son bulmalı.





Gebze Kadılı köyündeki orman alanlarından canlı yayında









Gebze Gazetesi’nde 19 Mayıs 2020 tarihinde ormanlarla ilgili Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a hitaben yazdığım makalem.









Makalemin Tam Metni





Sayın Cumhurbaşkanımıza Gebze Eskihisar Ormanları Mektubu 140 Dönüm Orman Alanı Millet Bahçesi Olsun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a tarihi Gebze Eskihisar Kalesi üstündeki Barış Mahallesi’nde bulunan ve Orman Bakanlığı ile Gebze Belediyesi arasında davalık olan 140 dönüm orman yeri hakkında daha önce Gebze Gazetesi





www.gebzegazetesi.com

da yazdığım açık mektubu okurlarımızın isteği üzerine bugün bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Pandemi felaketi ve korona vebası salgını günlerinde Cumhurbaşkanının büyük önem verdiği yeşil alan parklar ve millet bahçelerinin kıymeti çok iyi anlaşıldı, insanlar millet bahçelerinde nefes alabildiler. Gebze Barış Mahallesi’nde 140 dönüm orman yerinin millet bahçesi olarak halkın hizmetine açılması ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a bir yıl önce 19 Mayıs 2020 günü Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yazdığımız açık mektubu bugün bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.140 dönümlük orman yeri ve Yorgi villaları ile ilgili birçok iddia ve söylenti var.Okurlarımız ve kamuoyu, Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’dan bölgedeki 140 dönümlük orman yeri ve Yorgi villaları ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma yapmasını, bölgede inceleme yaparak kamuoyuna açıklama yapılmasını istiyor.Bölgede 46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak bölge ile ilgili haber ve makale yazmaya ve Devri Alem Belgesel programı çekmeye devam ederek, hazırladığımız belgesel ve makaleleri Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek bilgilerine sunacağız.Gebze Belediyesi ile Orman Bakanlığı arasında davalık olan, birilerin göz diktiği iddia edilen 140 dönümlük orman yeri ile ilgili bir yıl önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a yazdığımız açık mektubu bir kez daha siz değerli okurlarımız ve kamuoyu ile paylaşmayı sorumlu gazetecilik ve belgeselcilik görevi kabul ediyorum.Sn. Cumhurbaşkanımıza bir yıl önce yazdığımız açık mektupla ilgili Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yer alan Belgeselcinin Not Defteri köşemde yayınlanan makalelerimin linklerini sizlerle paylaşıyor, görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum ve tüm kamuoyunu göreve davet ediyorum.













Cumhurbaşkanımızdan Gebze Halkının İsteği





Kocaeli’nin Gebze İlçesi Barış Mahallesi’ndeki orman arazisi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı anısına, Milli Mücadele 100. Yıl Şehitler Millet Bahçesi ve Mesire Alanı olması için Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Gebze halkı ve kamuoyu Orman bakanlığı ile Gebze Belediyesi arasında dava konusu olan ve sahipsiz olması dolayısı ile sürekli yangın çıkartılan ve rantçılar tarafından ele geçirilmeye çalışılan 140 dönümlük orman alanının Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı Şehitler Mesire Alanı olmasını istiyorlar. İmza kampanyası Başlatılacak Gebze halkı orman arazisinde sürekli yangın çıkarıldığını, bölgeye rant ve çıkarcıların göz dikip ele geçirmeye çalıştığına dikkat çekerek, bölgenin millet bahçesi olması için imza kampanyası başlatacaklarını ve topladıkları imzaları Cumhurbaşkanına göndereceklerini açıkladılar.





Orman arazisini kim yakıyor?



