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Derince Kütüphanesi kapasite artışına gitti

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve açıldığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Derince Kütüphanesi kapasite artışına gitti. Gençlerin talebine kayıtsız kalmayan Büyükşehir, 150 kişilik olan kütüphanenin oturma kapasitesini yapılan düzenlemelerle 180 kişiye çıkardı.

Derince Kütüphanesi kapasite artışına gitti

20 Temmuz 2025 Pazar 09:48

 DERİNCE KÜTÜPHANESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Millet Kütüphaneleri, zaman içerisinde kapasite artışına giderek şehre daha fazla okuma ve öğrenme alanı sunuyor. Bu bağlamda Derince Kütüphanesi, artan kullanıcı talebi ve yoğun ilgi doğrultusunda kapasite artışına gitti. Yapılan düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Derince Kütüphanesi, oturma kapasitesini 150 kişiden 180 kişiye çıkardı.

 

İLÇENİN KÜLTÜREL YAŞAMI ZENGİNLEŞİYOR

Derince Kütüphanesi sadece oturma kapasitesini artırmakla kalmayıp, ilçenin kültürel yaşamını zenginleştirecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet veren kütüphaneler, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, akademik çalışmaları yürüten araştırmacılar ve kitap tutkunları tarafından yoğun olarak tercih ediliyor.

 

DERİNCE KÜTÜPHANESİ’NDE NELER VAR?

Derince Millet Bahçesi içerisinde yaklaşık 600 metrekare alan üzerinde yer alan Derince Kütüphanesi, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonunu okurların hizmetine sunuyor. Akıllı kütüphanede 8 bin adet kitap yer alıyor. Bunun yanı sıra kütüphanede 9 adet bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, kiosk sistemi ile aynı anda 180 kişinin yararlanabildiği okuma alanı bulunuyor.

(Erkan ERENLER)

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