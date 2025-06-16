DUAYEN SİYASETÇİLERDEN EYÜP AYAR'IN KIZININ MUHTEŞEM DÜĞÜN TÖRENİ

AKP Kocaeli Önceki Dönem Milletvekili Eyüp Ayar’ın kızının Çayırova Şekerpınar Vera otelde gerçekleşen nikah merasimine Ak parti , CHP’li ve Deva Partili isimlerin katıldığı görüldü
Ak Parti Kocaeli Önceki Dönem Milletvekili Eyüp Ayar’ın kızı Beyza Ayar’ı dün akşam gerçekleşen nikah ve düğün merasimiyle dünyevine girdi. Ayten ve Ferit Kır çiftinin değerli oğlu Murat Kır ile dünyevine giren Beyza Ayar’ın nikahlarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Nikahın şahitliğini ise Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ak parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Ak parti Giresun Milletvekili Ali Temür CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, CHP Kocaeli Önceki Dönem Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, AKP Kocaeli Önceki Dönem Milletvekilleri Mehmet Ali Okur ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Önceki Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak parti Kocaeli Önceki Dönem İl Başkanı Mahmut Civelek ve çok sayıda davetli katıldı. GEBZE Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak başta milletvekili Eyüp Ayar olmak üzere aileleri kutluyor dünya evine giren genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluk diliyoruz