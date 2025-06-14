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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Babalar Günü’nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Babalar Günü mesajında, “Baba duası, sarsılmaz bir dağın yürekteki yankısı gibidir. Varlığıyla huzur, bakışıyla istikamet, kelamıyla öğüt olur. Her evlat, babasının omzunda büyür; her millet, babalarının sabrıyla yükselir. Hayat boyunca tek isteği, evladını iyilikle yürütmek olan babalar; kimi zaman ekmeğini bölmüş, kimi zaman yüreğini. Gecesini gündüzüne katarak yalnızca ailesine değil, milletine de duvar olmuş, direk olmuş, dua olmuştur. Bizim medeniyetimizde baba, edeple, irfanla şekillenen bir ahlak meşalesidir” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Babalar Günü'nü kutladı

14 Haziran 2025 Cumartesi 13:37

 Başkan Büyükakın, Babalar Günü mesajında şehit babalarını da unutmadı. Bu anlamlı günde onlara bir evlat olmayı görev bildiklerini kaydetti. Büyükakın, mesajını şöyle tamamladı: “Bu Babalar Günü’nde; alın teriyle sofrasını kuran, yüreğiyle evladını büyüten, duasıyla vatanı bekleyen tüm babaların ellerinden hürmetle öpüyorum. Başta aziz şehitlerimizin vakur babaları olmak üzere, evlatlarına hem hayat hem ahlak bırakan bütün babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”.

(Erkan ERENLER)
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