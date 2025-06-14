Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Babalar Günü’nü kutladı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Babalar Günü mesajında, “Baba duası, sarsılmaz bir dağın yürekteki yankısı gibidir. Varlığıyla huzur, bakışıyla istikamet, kelamıyla öğüt olur. Her evlat, babasının omzunda büyür; her millet, babalarının sabrıyla yükselir. Hayat boyunca tek isteği, evladını iyilikle yürütmek olan babalar; kimi zaman ekmeğini bölmüş, kimi zaman yüreğini. Gecesini gündüzüne katarak yalnızca ailesine değil, milletine de duvar olmuş, direk olmuş, dua olmuştur. Bizim medeniyetimizde baba, edeple, irfanla şekillenen bir ahlak meşalesidir” dedi.

14 Haziran 2025 Cumartesi 13:37