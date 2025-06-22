MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği MARİFEST25’te hafta sonu heyecanı yaşanıyor. Birbirinden farklı söyleşiler, sanatsal etkinlikler, alan etkinlikleri ve atölyelerin yer aldığı MARİFEST 2025, davetlilere muhteşem bir atmosfer sunuyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen hafta sonu etkinlikleri Orhan Karaağaç’ın şiir dinletisiyle başladı. Ardından Veysel Çelikdemir, masa üzerine serilen kumla oluşturduğu etkileyici figürleri, ışık ve müzik eşliğinde izleyiciyle buluşturdu. Sanatsal çalışmaları destekleyen Büyükşehir, MARİFEST25 kapsamında gerçekleştirdiği kum sanatı ve şiir dinletisinde bunu bir kez daha göstermiş oldu.

MARİFETLİ ELLER VE MARİFETLİ GÖNÜLLER

Orhan Karaağaç’ın sözleriyle başlayan etkinliğe katılım yüksek oldu. Karaağaç MARİFEST’i “Marifetli eller ve marifetli gönüller” olarak değerlendirdiği sözlerinin ardından üstadların şiirleriyle konuşmasını taçlandırdı. Kum sanatından “sözsüz bir şiir” olarak bahseden sanatçıyı izlemeye çevre illerden de vatandaşlar geldi.

KUM SANATI HERKESİ BÜYÜLEDİ

Öte yandan Veysel Çelikdemir’in parmak uçlarıyla nazikçe savurduğu kum taneleri tıpkı masal anlatır gibiydi. Dört bir yanı ince fikirlerle hazırlanmış festivalde kum ressamının çalışmaları da festivalin ruhunu ön plana çıkardı. Sanatçının hazırladığı her bir resim farklı hikayeleriyle merak uyandırdı. Masanın üzerinde hazırlanan resimler tıpkı kumla yazılan sessiz masallar gibiydi. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in kum sanatı, salondaki her yaştan ziyaretçiyi büyüledi. Masalsı anlatımının müzik ve ışıkla sentez olarak salonda oluşturduğu atmosfer ziyaretçilerden beğeni topladı.

İZLEYİCİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Festival ikinci günüyle devam ederken çocuklara yönelik oyun alanları ve kültürel atölyelerin yanı sıra, bu tür sanatsal gösterilere de yer verilmesi, etkinliğin çok yönlü yapısını ortaya koydu. Geniş izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen gösteri, sanatla ilk kez bu düzeyde buluşan çocuklar için de unutulmaz bir deneyim oldu. Etkinliği heyecanla takip eden vatandaşlar gösterinin sonunda Orhan Karaağaç’ı ve Veysel Çelikdemir’i ayakta alkışladı.



(Ömer İLGEÇ)