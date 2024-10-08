RECAİ KUTANIN VEFATININ ARDINDAN

lkemizin yapı taşları devlet ve milletimizin canlı şahitleri olarak gördüğümüz bir çok insanımız ebedi aleme göçüyor.

Onlardan birisi Recai Kutan Merhum Kutan...



RECAİ KUTAN'IN VEFATIN DAN ÖNCE YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ

SİYASET TARİHİMİZİN CANLI ŞAHİTLERİNDEN RECAİ KUTANIN VEFAT HABERİNİ 2021 YILI TEMMUZ AYINDA BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIĞI MECLİS LOKANTASINDA ÖĞRENEN

CANLI HABERDE ANLATIYOR

RECAİ KUTAN İLE 2021 TAHİNDE ANKARADA MECLİS LOKANTASINDA YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ

Recai Kutan’la Yaptığımız Belgesel Söyleşi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz. Devlet Su İşleri DSİ ve GAP güneydoğu Anadolu projesinin canlı şahidi devlet ve siyaset adamı Recai Kutan’la Belgesel tadında yaptığımız belgesel söyleşisi yayınlandı.

Kısa adı DSİ olan devlet su işleri tarihi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimleri yaparken DSİ tarihinin canlı şahitlerinden sayın Recai Kutan ile Temmuz 2021 tarihinde Ankara da TBMM de Meclisin yazlık lokantasında karşılaştık

Kendisine kısa adı GAP olan Güneydoğu Anadolu Projesi ve Devlet Su işleri tarihi ile ilgili belgesel söyleşi yapmak istediğimi söyledim birçok tv kanalında yayınlanan devri alem

belgesel programlarınızı izleyen sayın Kutan söyleşi önerimizi kabul etti ve kendisi ile yaptığımız söyleşinin tümünü sizlerle burada paylaşıyorum

Devlet ve siyaset adamı sayın Recai Kutan dan GAP yani güneydoğu Anadolu projesinin tarihine ışık tutan belgesel söyleşiniz ile ilgili Gebze gazetesi

da yayınlanan belgesel söyleşimizin tümünü sizlerle paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyorum

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Canlı Şahidi Recai Kutan’la Belgesel Söyleşisi Araştırmacı Gazeteci ve Belgesel Yayıncısı İsmail Kahraman’ının Devlet Su İşleri (DSİ)’nin kuruluşunda önemli görev yapan DSİ’nin yaşayan canlı şahitlerinden devlet ve siyaset adamı Recai Kutan ile belgesel söyleşisi. İsmail Kahraman: Devlet adamı siyaset adamı, devletimize büyük hizmetleri olmuş Recai Kutan beyefendi. Efendim Recai Kutan kimdir, birde sizin ağızınızdan tanımak isteriz. Recai Kutan: Efendim ben, 1930 yılında Malatya’da doğdum benim rahmetli babam o dönem Malatya’nın en önde gelen ilkokullarından birinin müdürüydü sonra başöğretmen oldu. Ben rahmetli babamın okulundan mezun oldum. Gazi ilkokulu ile Malatya ortaokulu ve lisesi neredeyse birbirine bitişik okul idi. İlkokulu bitirdikten sonra Malatya Lisesinde okumaya başladım. O dönemde 1947 yılında Malatya Lisesinde son sınıflar iki grup idi. Biri Fen şubesi diğeri edebiyat şubesi idi. O biz o zaman 16 kişiydik fen şubesinde buna mukabil edebiyat şubesi 2 sınıftı, her birinde de 40’ar kişi vardı. Liseden mezun olmak o dönem önemli idi çünkü yedek subay olma imkânı vardı. Hukuka gireriz düşüncesi vardı ki hukuka o zaman rahatlıkla girilen yerdi. Biz o zaman daha çok teknik meselelere yatkındık. 1947 yılında Malatya lisesini bitirdikten sonra hedef olarak seçtiğim İstanbul Teknik Üniversitesinin inşaat bölümüne girmekti. O dönemde devlet su işleri genel müdürlüğü diye bir teşkilat yoktu. Su işleri reisliği diye teşkilat vardı. Şimdi DSİ’nin teşkilat kanunu var o dönemde yoktu valiliğe bağlıydı. Malatya’da şube müdürlüğü yapan zatı ben lise öğrencisiyken tanıdım. Ben mezun olmama yakın rahmetli abim o dönemde Ankara da kendisi tıp doktoruydu. Uzmanlık çalışması yapıyordu. Hikmet Turat nerde görse Recai ne zaman mezun olacak illa bizim teşkilata gelsin diyordu. Böylece ben 1952 yılında DSİ Genel müdürlüğü Malatya Şube baş mühendisliğine tayin edildim. Benden bir yıl önce mezun olan İTÜ’DEN Korku Özal ile Malatya Şube Başmühendisliğini kurduk. O vakte kadar Malatya’da DSİ’nin projesi yoktu. Biz bir kiralık 120 m2 yerde Korkut Özal bir tane YTÜ’den bir mühendis iki tane Fen memuru ile Malatya’nın projelerini ele aldık. O vakit demek ki heyecanlıymışız. Projelerin yüzde doksanı tatbikata geçti. Hala gittiğimde söylüyorlar sizin yaptığınız projeler başarılı diye. Malatya derme sulama yeri ve özellikle tarım ve meyvecilikte olmasının sebebi derme sulamasıdır. Beton kanal yapılmış vadiden suyun alınması için regülatör inşa etmişler biz ondan sonra ovanın tamına yayacak şekilde projeyi gerçekleştirdik. 1957 yılında o zaman demokrat parti su kaynaklarının geliştirilmesine önem verdi. Ben o dönem iki kişi ile yakın ilişki içindeydim. Bunlarda bir tanesi Turgut Özal diğeri ise Süleyman Demirel. Bu ikisi Elektrik İşleri Etüt İdaresi diye o zamanda adı aynı halende aynı devam ediyor. Demirel benden 5 veya 6 yıl önce mezun olmuş Turgut Özal’da iki yıl önce mezun olmuş. Elektrik idaresinin önemli projelerini bu ikisi yürütürlerdi. Turgut Özal bi özelliği var biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Merhum Hafize Hanım rahmetli babamın okulunun öğretmenlerinden birisi idi. Turgut Beyi ziyarete gittiğimde Demirel’le de görüşme imkânımız vardı. Demokrat Parti Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir sürü proje yapılmasını su kaynaklarının geliştirilmesini istiyordu. Ancak mühendis bulmakta zorlanıyorlar. O dönem mühendis yetiştiren üç kurum var. Biri İstanbul Teknik Üniversitesi diğeri Yıldız Teknik Üniversitesi diğeri ise Robert Koleji idi. Demirel’i Celal Bayar hangi vesile ile yakınlığı var, Elektrik İşleri Etüt İdaresinden ayrıldı DSİ Genel müdürlüğünden barajlar ve hidroelektrik santrallar dairesinin başına getiriyorlar. Demirel 1957 yılında bana telefon etti ve dedi ki “Recai seni yeni kurulmuş olan 10’uncu bölgeye bölge müdürü yapmak istiyoruz” dedi. Bu bölgeler Diyarbakır merkez olmak üzere buraya bağlı Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri. Bende “benim nüfus kağıdımı incelemediniz herhalde ben 27 yaşındayım efendim” dedim o da “böyle kararlaştırıldı” dedi. Malatya’da yapmış olduğumuz projelerin etkisiyle oldu diye düşünüyorum. Böylece Diyarbakır bölge müdürü olarak gittim. Teşkilat yoktu. Villa var üst katında mal sahibi oturuyor alt katında DSİ’ye kiraya vermişler. 130 m2 bir bina çalışan personel sayısını sadece personel değil hepsi 15 ila 16 kişi çalışıyor. DSİ ‘nin hiçbir tesisi yok. Bu bölge Türkiye’deki su kaynaklarının en zengin olduğu bölge Fırat ve Dicle nehirleri var. Ekonomik olarak kullanabilecek toprak potansiyeli yüzde yirmi üç ile yüzde yirmi dördü bu bölgede hidroelektrik enerji üretim potansiyelinin gene yüzde yirminin üzerinde olan kısmı bu bölgede. 3-4 sene sonra bu bölge teknik kadro bakımından gayet zengin bir bölge haline geldi. İsmail Kahraman: Peki GAP lafı, Güney Doğu Anadolu projesi ilk ne zaman gündeme geldi? Recai Kutan: Turgut Özal bir müddet sonra siyasetin içerisine girdi, partisini kurdu. Diğer Turgut Sunalp darbeden sonra o da kendi partisini kurdu. Bizde darbeden sonra Erbakan Hoca ile beraber aşağı yukarı 10-11 ay tutuklu kaldık. Tahliye olduk mühendis bir arkadaşın bürosuna gittik biraz sonra Turgut Sunalp geldi oraya. Turgut Özal’ın aleyhinde başladı söz söylemeye. “Adama bak çıkmış ortaya Keban Barajının altında benim imzam var, Atatürk Barajının altında benim imzam var, Karakaya Barajının altında benim imzam var ama ona Kenan Evren güzel ders verdi” dedi. “Nereden çıkarıyorsun burada idealist adamlar çalıştılar” dedi. Beni de tanımıyor. “Bu projelerin altında kimin imzası var biliyor musun?” dedi. “Bilmiyorum paşam” dedim. “Cevdet Sunay ve biz kuvvet komutanları ile Diyarbakır’a gittik oradaki felaketi gördük çalışmaları gördük. Beyefendi ben GAP sözcüğünü ilk defa o dairede duydum, gencecik ufak tefek bir adam bize kalktı iki saat Fırat ve Dicle havzaları nedir Türkiye ekonomisine için ne ifade eder bunları anlattı ve ben GAP sözcüğünü ilk defa o adamda duydum” dedi.İsmail Kahraman: İsim babası Recai Kutan o dönemin bölge müdürü. Recai Kutan: Bölge arkadaşları ile beraber. İsmail Kahraman: Çok çok teşekkür ederiz efendim.

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RECAİ KUTANIN VEFATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Partiden yapılan açıklamada cenaze törenine ilişkin de bilgi verildi. Paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Merhum Büyüğümüz M. Recai Kutan’ın cenazesi YARIN (8 Ekim) öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli görüş davasının öncülerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya’da doğmuştur.

Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya’da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya’dan çokça etkilenmiştir.

1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.

Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.

Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane’deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.

19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8’in

kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.

Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi’nin Genel Başkanlığını ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı olarak uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmıştır.