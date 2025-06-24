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TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU İLE KIRGIZİSTAN GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Kırgızistan’a gerçekleştirdiği özel ziyarette önemli temaslarda bulundu. Ziyaretinde, Federasyonun Kırgızistan Temsilcisi Klara Kudaybergenova da kendisine eşlik etti.

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU İLE KIRGIZİSTAN GAZETECİLER BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

24 Haziran 2025 Salı 09:52

 Başkan Demir, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Marat Tagayev ile bir araya gelerek, Kırgızistan-Türkiye arasında gençlere yönelik hazırlanan projeleri değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında, Kırgızistan Gazeteciler Birliği Başkanı İlyazbek Baltaşev ile geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Türk dünyasındaki gazeteciler arasındaki temaslar, ortak etkinlikler, gelecek planları ve medya iş birlikleri masaya yatırıldı. Ayrıca Başkan Demir, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Kanal 7’nin çalışma koşulları hakkında bilgi aldı ve yayınlarına ilgi gösterdi.

Toplantı sonunda, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Kırgızistan Gazeteciler Birliği arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Birlik Başkanı İlyazbek Baltaşev, konuk başkan Menderes Demir’e saygı ve dostluklarını iletirken, görüşmeden ve gelişen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin bir diğer durağı, Kırgızistan Sinema Evi oldu. Burada, Sinema Bölümü Müdür Yardımcısı Maratbek Asanaliyev ile görüşen Menderes Demir, Türk dünyasını kapsayan “10 Ülke, 10 Şehir, 1 Festival” adlı belgesel film festivali hakkında bilgi verdi. Görüşmede film endüstrisindeki başarılar ve iki ülke arasında kurulabilecek sinema iş birlikleri de ele alındı.

Demir ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Genel Sekreteri Prof.Dr İsmet Altıntaş bey ve İletişim Fakültesi Dekanı Doç Dr Ugur Ünalı beyle görüşme gerçekleştirdi.

Başarılı geçen Kırgızistan ziyareti sonrasında Başkan Menderes Demir’in, Kazakistan ve Özbekistan’a gerçekleştireceği yeni temaslar için planlamalarını tamamladığı bildirildi. Demir, bugün itibarıyla Taşkent’e hareket etti.
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