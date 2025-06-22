YKS günü ikramlar Büyükşehir’den

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler ve onların heyecanına ortak olan aileleri için farklı ilçe ve noktalarda ikramlar dağıtıyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrenci ve velilerin yanında oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit, Derince ve Karamürsel ilçelerinde 2 günlük sınav sürecinde 16 farklı yerde ikram noktaları kurdu. Sabah erken saatlerde sınav yerlerine giden öğrenci ve velilere yönelik olan ikram noktalarında kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapılıyor.

İZMİT’TE 10 NOKTADA STANT KURULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit bölgesinde; KOÜ İlahiyat, Spor Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Teknoloji ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi önünde, 28 Haziran Ortaokulu, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu, Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önlerinde ikram stantları kuruldu.

DERİNCE VE KARAMÜRSEL’DE DE OLACAK

Derince’de ise; Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Bankası Anadolu Lisesi ve Dumlupınar Ortaokulu olmak üzere 3 noktada; Karamürsel’de Akçakoca İmam Hatip Lisesi, Nazmi Oğuz Ortaokulu ve Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dağıtım yapılıyor.



(Ömer İLGEÇ)