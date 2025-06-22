GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YKS günü ikramlar Büyükşehir’den

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler ve onların heyecanına ortak olan aileleri için farklı ilçe ve noktalarda ikramlar dağıtıyor.

YKS günü ikramlar Büyükşehir'den

22 Haziran 2025 Pazar 09:59

 ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrenci ve velilerin yanında oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit, Derince ve Karamürsel ilçelerinde 2 günlük sınav sürecinde 16 farklı yerde ikram noktaları kurdu. Sabah erken saatlerde sınav yerlerine giden öğrenci ve velilere yönelik olan ikram noktalarında kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapılıyor.

İZMİT’TE 10 NOKTADA STANT KURULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit bölgesinde; KOÜ İlahiyat, Spor Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Teknoloji ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi önünde, 28 Haziran Ortaokulu, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu, Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önlerinde ikram stantları kuruldu.

DERİNCE VE KARAMÜRSEL’DE DE OLACAK

Derince’de ise; Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Bankası Anadolu Lisesi ve Dumlupınar Ortaokulu olmak üzere 3 noktada; Karamürsel’de Akçakoca İmam Hatip Lisesi, Nazmi Oğuz Ortaokulu ve Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dağıtım yapılıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada
Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi
Hat sanatıyla zamanın ötesine yolculuk Hat sanatıyla zamanın ötesine yolculuk
MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı
Zabıta ekipleri YKS nöbetinde Zabıta ekipleri YKS nöbetinde
Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada
Büyükşehir Belediyesi’nin MARİFEST25 etkinliğinde herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Düğün fotoğraf...

Haberi Oku