GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıta ekipleri YKS nöbetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunda öğrencilere destek olmak için sahadaydı. Hem trafik düzeni hem de sessizliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, geç kalan öğrenciler ekip araçlarıyla sınav alanına kadar ulaştırıldı.

Zabıta ekipleri YKS nöbetinde

22 Haziran 2025 Pazar 10:00

 GÜRÜLTÜYE ANINDA MÜDAHALE

Sınavın sağlıklı bir ortamda geçmesi için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri, çalışma yapan bazı inşaat ve firmalara sınav süresince sessizlik uyarısında bulundu. Gürültüye neden olan faaliyetler ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Öğrencilerin dikkatini dağıtacak tüm olumsuzluklara karşı önlem alındı.

GEÇ KALANLAR SINAV YERLERİNE ULAŞTIRILDI

YKS sabahı yaşanabilecek aksaklıkları önceden öngören ekipler, özellikle sabah saatlerinde Umuttepe yolu üzerinde kontroller yaptı. Sınava geç kalan ya da geç kalma riski taşıyan öğrencilere ekip araçlarıyla sınav merkezlerine kadar eşlik edildi. Öğrenciler zamanında sınav salonlarına ulaştırılarak mağduriyetin önüne geçildi.

SESSİZLİK İÇİN NÖBETTEYDİLER

Zabıta ekipleri, sınav süresince okul çevresinde korna çalınmaması yönünde sürücüleri uyardı, çevredeki sessizliği korumak için nöbet tuttu. Büyükşehir, gençlerin bu önemli günlerinde yanında olmaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada
Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi Dilek Cesur’dan ilham veren söyleşi
Hat sanatıyla zamanın ötesine yolculuk Hat sanatıyla zamanın ötesine yolculuk
MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı MARİFEST25’te kum ve şiir rüzgarı
YKS günü ikramlar Büyükşehir’den YKS günü ikramlar Büyükşehir’den
Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

MARİFEST’te aşk ve kültür bir arada
Büyükşehir Belediyesi’nin MARİFEST25 etkinliğinde herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Düğün fotoğraf...

Haberi Oku