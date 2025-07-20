GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıta, vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam ediyor. Günün her saatinde kent genelinde görev başında olan zabıta ekipleri, bu kez hastanede yatan bir vatandaşın talebine yanıt verdi.

Zabıta, vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı

20 Temmuz 2025 Pazar 10:49

 HASTA VATANDAŞIN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne telefonla ulaşarak refakatçisi olmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak pijama takımı talebinde bulunan vatandaşın bu isteği yerine getirildi. Gelen çağrı üzerine harekete geçen ekipler, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak pijama takımını temin etti ve hastaneye ulaştırdı. Destek karşısında memnuniyetini dile getiren vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tünel segmentleri İzmit’teki ana üretim alanına geldi Tünel segmentleri İzmit’teki ana üretim alanına...
20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜNDE TÜM ŞEHİTLETİMİZİ RAHMET AZİLERİMİZİ SAYGI İLE ANIYIRORUZ 20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜNDE...
Derince Kütüphanesi kapasite artışına gitti Derince Kütüphanesi kapasite artışına gitti
“Hayata Tutun Projesi” güvenli yaşam desteği sağlıyor “Hayata Tutun Projesi” güvenli yaşam desteği...
Körfez’de gönülleri birleştiren gece Körfez’de gönülleri birleştiren gece
Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor Minik biniciler at sevgisiyle büyüyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tünel segmentleri İzmit’teki ana üretim...
Körfezray Metrosu’nun inşaatı hızla ilerlerken, proje için Gebze’de kurulan şantiyede üretilen segmentler...

Haberi Oku