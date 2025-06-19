Süleyman Demirelin Vefat Yıl Dönümü ve Gazetecilik Anılarım

Gazetecilik mesleğin de yarım asır geride kaldı yarım yüz yıldır kalem elimiz de son 30 yıldır belgeselcilik yaparak tarihe not düşüyoruz yerel bölgesel ulusal ve Uluslararası alanındaki gazetecilik ve belgeselcilik birikimimizi İlim kültür ve Tatih araştırmaları merkezi www.iktav.com kütüphane ve araştırma merkezimizde toplayarak tarih ve Kültür araştırmacılarının bilgisine sunarak devlet ve milletimizin hizmetine açtım.

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızın çok büyük bir bölümü Demirelli yıllarla geçti Demirel’le ilgili bir çok gazetecilik anım var bu gün 17 Haziran 2015 Demirel’in vefatının 10. Yılı son on yıl demirlesiz geçti Demirel’in 15 yıl önce vefat ettiği gün Gebze Gazetesi www.gebzegszetesi.com da belgeselcinin not defterinde kaleme aldığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum





Süleyman Demirel’in ardından… (18 Haziran 2015 Gebzegazetesi)





Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan Süleyman Demirel vefat etti. Demirel’in vefat haberini Almanya’da aldım. Hayatımın 50 yılını Demirel ile geçirdim. O sürekli gündemdeydi. Demirel’i ilk tanımam zannediyorum 5-6 yaşlarımda gerçekleşti. Seçim kampanyasıyla ilgili kıratı ve Demirel’in fötr şapkalı afişi köylere dağıtılmıştı. Demirkırat’ın devamı olarak anılıyordu. Sonraki yıllarda da hep gündemde kaldı. Kendisini ilk olarak 1978 seçimlerinde Taksim’de yaptığı mitingde gördüm. Taksim mitinginde Demirel’in konuşmaları, fötr şapkasıyla halkı selamlaması hala gözümün önünde. Mitingin sonunda bayrak ve Kuran-ı Kerim-i öpmüş ve dini kitabımız siyaset malzemesi olmuştu.

1980 ihtilali ile Demirel tutuklanmıştı. Süleyman Demirel ile birebir karşılaşmamız Rahmetli Alaettin Kurt’un vesilesi ile olmuştu. Kurt ile Süleyman Demirel’in Tuzla’da ki evine konuk olmuştuk. Demirel o dönemde bizi ayağında terlik ile karşılamıştı ve inzibayi bir hayat yaşıyordu. Kendisine gazetemizi verdim. Demirel gazeteyi görünce; “İcra ilanlarını çok yayınlıyorsunuz değil mi?” diye sorarak, Turgut Özal’ın ekonomiyi kötü yönettiğini söylüyordu. Tuzla’da bir saatlik süre içerisinde çok önemli konular konuşmuştuk. Daha sonra Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak kendisini ziyaret etmiştim. O zamanda Anadolu basınının sorununu kendisine iletmiştik. Demirel’de notlar almıştı.





Süleyman Demirel ile bir kez de Gebze’nin il olma konusu ile ilgili görüşme yapmıştık. MHP’den Meral Akşener, eski milletvekili ve Bakan Osman Pepe ve bir çok kişiden oluşan grup ile Süleyman Demirel’i ziyaret ederek Gebze’nin il olmasıyla ilgili raporu kendisine sunmuştuk. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Gebzeli iş adamı Faruk Başaran’ın başkanlığını yaptığı ASİAD’ın Hilton Otel’de düzenlediği toplantıya katılmıştı. Bu toplantıda 6 kez gitti, 7 kez geldi denilen, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevini yapan Demirel, yaptığı konuşmada hükümeti eleştiriyordu. Kendisine soru cevap kısmında; ‘Ben sizin kıratlı fotoğraflarınızın altında çocukluğumu geçirdim. Yasaklı oldunuz, tutuklandınız, gittiniz, geldiniz. Bugün yine eleştiriyorsunuz. Bu sorunlara baktığınızda ve özeleştiri yaptığınızda kendinizi ne kadar sorumlu hissediyorsunuz?’

Bu sorunun karşısında Demirel’in morali biraz bozulsa da; “Ben birkaç yıl başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptım. 45 yıl Başbakanlık yapmadım” diyerek topu adeta taca atmıştı. Aslında son zamanlarda kendisiyle başlı başına bir program yapmak ve yaşanan olayları uzun uzun konuşmak isterdim. Tıpkı rahmetli Erbakan ve Rauf Denktaş gibi. Fakat bir türlü sağlık sorunları el vermedi ve bir türlü bir araya gelemedik.

Bizde ölünün arkasından konuşulmaz. Demirel’le ilgili tarih gerekli yargısını verecektir. Demokrasi diye bağıra bağıra gelen Demirel, ne yazık ki demokrasiye sahip çıkamadı ve gereğini yapamadı. Demirel’le ilgili söylenecek çok şey var. Onunla ilgili tarih yargısını verecektir.





DEMİREL’İN ÖZGEÇMİŞİ





Süleyman Demirel tam adı ile Sami Süleyman Gündoğdu Demirel (1 Kasım 1924, Isparta – 17 Haziran 2015, Ankara), Türk siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı. Bundan önce, 1965–1993 tarihleri arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu.[1] Ayrıca, 1964'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı.





SÜLEYMAN DEMİREL'İN VEFAT HABERİ





Türk siyasetine damga vuran isimlerden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Demirel'in vefatı nedeniyle bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Bayraklar yarıya indi. Demirel’in cenazesi cuma günü devlet töreninin ardından cumartesi günü İslamköy’de toprağa verilecek.

Demirel'in akşam yemek yediği, etrafındakilerle sohbet ettiği, son ana kadar bilincinin açık olduğu öğrenildi. Demirel'in kardeşi Şevket Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Isparta'daki evinde, hekimlerin gözetiminde tedavi görüyor. Şevket Demirel'e hastalığı nedeniyle ağabeyinin ölüm haberi yaklaşık 14-15 saat boyunca söylenemedi. Acı haber akşam saatlerinde doktor gözetiminde verildi. Güniz Sokak'ta taziyeleri 3 isim kabul ediyor.(kaynak Gebze Gazetesi Haziran 2015)





Evet Demirel’le ilgili yazılıp söylenecek çık şey var Demirel’in vefatından kısa bir süre. Sonra İsparta Süleyman Demirel Ünüversitesi nin daveti ile Yenişarbademli meslek yüksek okulunun Çanakkale şehitleri ile ilgili belgesel gösterimi sunmak ve konferans vermek üzere Isparta’ya gittim belgesel çekip Süleyman Demirel’in doğduğu ve mezarının bulunduğu İslam köyde de araştırma ve belgesel çekimlerimiz oldu bu araştırma yazımı bir başka gün sizlerle paylaşmak istiyorum

Keşke Demirel ve. Demirel dönemi her yönü ile araştırılıp gelecek kuşaklara Bilgi ve belge olarak bırakabilsek

Tarih geçmiş zaman değil

Geleceğin aynasıdır

Tarih aynasına ne kadar çok bakarsak

O kadar net geleceğimizi görürüz

(Kaynak Gebze gazetesi)





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1 MAYIS TAKSİM KATLİAMI VE DEMİREL İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM













1 Mayıs İşçi Bayramı her yıl bir Mayıs bayramı bana Taksim meydanındaki 1977 yılında yaşanan işçi katliamı İle yana ayni yıl 1977 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel ilk gördüğüm günleri hatırlatır.17 yaşında öğrenci olarak Kartal’da kaldığımız yurt dan bizleri toplu olarak alıp neden Demirel’in mitingine götürüldüğümüze neden siyaset malzemesi yapıldığımızı sorgular tarihten ders ve ibret almaya çalışırım. Yaşımızı başımızı aldık yaş 65 koca bir ömür geride kaldı artık hatıraları yazma zamana 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda en çok tarihin canlı şahidi olan hatıralar ilgilimi çeker ve anı kitapları okurum herkese hatıralarını yazmalarını tavsiye ederim.









seçimler bana geçmişi ve siyasi hatıralarımı hatırlatır. Gebze Gazetesinde belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım siyasi hatıralarım başlıklı yazımı sizlerle paylaşıyorum.









DEMİREL DENİNCE TAKSİM’İ HATIRLARIM





1977 seçimlerinde İstanbul’da kaldığımız eğitim kurumlarından bizleri toplayarak henüz 17 yaşında Taksim’de Demirel’in mitingine gittiğimizi, Demirel’in kendisine özgü konuşma stilini dinledikten sonra Kur’an-ı Kerim ve Bayrağı’nı öperek aldığı halen gözümün önünde. O gün neden bizi mitinge götürmüşlerdi, neden Adalet Partisi’ne destek olunmuştu. Bunu halen anlamış değilim. Demirel’in 28 Şubat Darbesi dönemdeki uygulamaları ise bu milletin nasıl kandırıldığını üzüntü ile bir kez daha anlamış olduk ama iş işten geçmiş çocukluk gençlik ve orta yaşlı yıllarımız elimizden alınmıştı





DEMİREL’İ İLK KEZ TAKSİM’DE GÖRDÜM





Demirel’i son olarak yine taksim de gördüm Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldığı yıllar Ömer Faruk Başaran’ın kurduğu Avrasya Sanayici ve iş adamları derneğinin Taksim Hilton otelinde düzenlediği toplantı da yaptığı konuşma ve konuşmadan sonra kendisine yüzüne bakarak kendisine sorduğum “Sayın Demirel hiç öz eleştiri yapıyor musunuz? Sizin parti lideri Başbakan muhalefet lideri cumhurbaşkanı olarak görevinizi tam olarak yaptınız mı?” sorusunu sormuş aldığım geçiştirici cevap karşısında şaşırmıştım. Demirel’in ölümünden donar ilk kez Isparta’ya gidip Demirel’in dünyaya geldiği İslam köyde belgesel çekip mezarının bulunduğu tepeye çıkarak Türkiye’nin Demirel’i yıllarını düşünmüş gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarım gözümün önüne gelmişti.





DEMİREL GÖREVİNİ TAM OLARAK YAPTI MI?





100 yaşındaki Türkiye cumhuriyeti tarihinin 50 yılına damga vurup söz sahibi olmuş Süleyman Demirel bana göre tam olarak görevini yapmış olsaydı bu gün Türkiye her alanda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alır sağ sol kavgası yüzünden binlerce gencimiz hayatlarının baharında ölmez PKK başta olmak üzere tüm terör belası çoktan sona ererdi en önemlisi milli gelir 35 bin dolar olur siyasi ekonomik sorunu olmayan bir ülke olurduk.Bugün bir Mayıs İşçi Bayramı. Dönemin en etkili ismi Demirel ve o dönemin siyasetteki etkin isimleri Ecevit Erbakan ve Türkeş görevini tam olarak yapsaydı Taksim’de onlarca masum insanınız ezilerek ölmez sağ sol yüzünden gençlerimiz birbirini öldürmez sözde terör bahane edilerek 12 Eylül Darbesi olmaz daha doğrusu darbeler askeri ihtilaller yaşanmazdı.





DEMİREL İLE GAZETECİLİK ANILARIM





Hayatımın 50 yılını Demirel ile geçirdim. O sürekli gündemdeydi. Demirel’i ilk tanımam zannediyorum 5-6 yaşlarımda gerçekleşti. Seçim kampanyasıyla ilgili kıratı ve Demirel’in fötr şapkalı afişi köylere dağıtılmıştı. Demirkırat’ın devamı olarak anılıyordu. Sonraki yıllarda da hep gündemde kaldı. Kendisini ilk olarak 1977 seçimlerinde Taksim’de yaptığı mitingde gördüm. Taksim mitinginde Demirel’in konuşmaları, fötr şapkasıyla halkı selamlaması hala gözümün önünde. Mitingin sonunda bayrak ve Kur’an-ı Kerim-i öpmüş ve dini kitabımız siyaset malzemesi olmuştu. 1980 ihtilali ile Demirel tutuklanmıştı. Süleyman Demirel ile birebir karşılaşmamız Rahmetli Alaettin Kurt’un vesilesi ile olmuştu. Kurt ile Süleyman Demirel’in Tuzla’da ki evine konuk olmuştuk. Demirel o dönemde bizi ayağında terlik ile karşılamıştı ve inzivai bir hayat yaşıyordu. Kendisine gazetemizi verdim. Demirel gazeteyi görünce; “İcra ilanlarını çok yayınlıyorsunuz değil mi?” diye sorarak, Turgut Özal’ın ekonomiyi kötü yönettiğini söylüyordu. Tuzla’da bir saatlik süre içerisinde çok önemli konular konuşmuştuk. Daha sonra Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak kendisini ziyaret etmiştim. O zamanda Anadolu basınının sorununu kendisine iletmiştik. Demirel’de notlar almıştı. Süleyman Demirel ile bir kez de Gebze’nin il olma konusu ile ilgili görüşme yapmıştık. MHP’den Meral Akşener, eski milletvekili ve Bakan Osman Pepe ve birçok kişiden oluşan grup ile Süleyman Demirel’i ziyaret ederek Gebze’nin il olmasıyla ilgili raporu kendisine sunmuştuk. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Gebzeli iş adamı Faruk Başaran’ın başkanlığını yaptığı ASİAD’ın Hilton Otel’de düzenlediği toplantıya katılmıştı. Bu toplantıda 6 kez gitti, 7 kez geldi denilen, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevini yapan Demirel, yaptığı konuşmada hükümeti eleştiriyordu. Kendisine soru cevap kısmında; ‘Ben sizin kıratlı fotoğraflarınızın altında çocukluğumu geçirdim. Yasaklı oldunuz, tutuklandınız, gittiniz, geldiniz. Bugün yine eleştiriyorsunuz. Bu sorunlara baktığınızda ve özeleştiri yaptığınızda kendinizi ne kadar sorumlu hissediyorsunuz?’ Bu sorunun karşısında Demirel’in morali biraz bozulsada; “Ben birkaç yıl başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptım. 45 yıl Başbakanlık yapmadım” diyerek topu adeta taca atmıştı. Aslında son zamanlarda kendisiyle başlı başına bir program yapmak ve yaşanan olayları uzun uzun konuşmak isterdim. Tıpkı rahmetli Erbakan ve Rauf Denktaş gibi. Fakat bir türlü sağlık sorunları el vermedi ve bir türlü bir araya gelemedik. Bizde ölünün arkasından konuşulmaz. Demirel’le ilgili tarih gerekli yargısını verecektir. Demokrasi diye bağıra bağıra gelen Demirel, ne yazık ki demokrasiye sahip çıkamadı ve gereğini yapamadı. Demirel’le ilgili söylenecek çok şey var. Onunla ilgili tarih yargısını verecek bizde gazeteci ve belgeselci olarak.





TÜRKİYE’NİN DEMİREL’Lİ YILLARI adı İle belgeselini çekip kitabını yayınlayacağız. (kaynak









1 Mayıs İşçi Bayramı ve Gazetecilik Anılarım





İki yıl önce yaptığım sosyal medya paylaşımım













Taksim Katliamından Ders ve İbret Almak





İşçi Emekçi ve Barış Bayramı olarak kutlanan bir Mayıs bayramının Taksim’de 1977 yılında Kana bulamadığı yıl 17 yaşında İstanbul da okuyor ve katliamı radyodan duyduğumda yaşadığım üzüntüyü dün gibi hatırlıyorum. Bir Mayıs günü Anadolu’dan ve İstanbul’un her yerin den taksime insan seli akmıştı. Kartal Soğanlık’ta kaldığımız yurdun penceresinden ellerinde pankartlar ve flamaları ile E 5 karayolunda insanlar seli halin de taksime akıyordu. Katliamdan sonra İstanbul’a ölüm sessizliği çökmüştü.





Bir Mayıs Katliamı ve Tarihten Ders Almak





Tarih bir aynadır o aynaya ne kadar çok bakarsak o kadar çok geleceğimizi görürüz 44 yıl önce kana bulanan 1 Mayıs İşçi Bayramı İle ilgili arşivlerde yer alan bazı gazete manşetleri ile bu Bilgi notunu sizlerle paylaşıyor tarih den ders ve ibret alınması en önemlisi tarihin tekrar etmemesi İçin 44 yıl önce bir Mayıs işçi bayramını kana bulayanların her yönü İle kamuoyuna açıklanmasını istiyor ve bekliyoruz.( Kaynak https://www.gebzegazetesi.com/gundem/1-mayis-taksim-katliami-ve-demirel-ile-gazetecilik-ve-belgeselcilik-hatiralarim-h50602.html)





Demirel bi kendisini barajlar kralı olarak tanıttı bu konusu ayrı bir yazı kaleme almak istiyorum devlet su işlerinin canlı şahidi Recai Kutan ile vefatından kısa bir süre önce Dsi ile ilgili belgesel çekmiştim









DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ BELGESELİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM









1955-1960 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüş olan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demlrelin barajlarla ilgili geniş bir yazı kaleme alacağım

Ancak yazımı noktalarken gerçek anlamda Barajlar kralının merhum cumhurbaşkanı Tufgut Özal olduğunu tarihe not düşmek isterim. 1990 yılın da Günaydoğu Anadolu GAP projesi ile ilgili Yaptığım araştırma ve aldığım birincilik ödülü ve Özal ile BELGESELCİLİK hatıralarım





yazımın linki i