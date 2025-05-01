1 MAYIS TAKSİM KATLİAMI VE DEMİREL İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM





Bu gün bir Mayıs işçi bayramı her yıl bir Mayıs bayramı bana Taksim meydanındaki 1977 yılın da yaşanan işçi katliamı İle yana ayni yıl 1977 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi Adalet partisi lideri Süleyman Demirel ilk gördüğüm günleri hatırlatır 17 yaşında öğrenci olarak Kartal da kaldığımız yurt dan bizleri toplu olarak alıp neden Demirel’in mitingine götürüldüğümüze neden siyaset malzemesi yapıldığımızı sorgular tarihden ders ve ibret almaya çalışırım Bu gün bir Mayıs işçi bayramı her yıl bir Mayıs bayramı bana Taksim meydanındaki 1977 yılın da yaşanan işçi katliamı İle yana ayni yıl 1977 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi Adalet partisi lideri Süleyman Demirel ilk gördüğüm günleri hatırlatır 17 yaşında öğrenci olarak Kartal da kaldığımız yurt dan bizleri toplu olarak alıp neden Demirel’in mitingine götürüldüğümüze neden siyaset malzemesi yapıldığımızı sorgular tarihden ders ve ibret almaya çalışırım

Yaşımızı başımızı aldık yaş 63 koca bir ömür geride kaldı artık hatıraları yazma zamana 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgesrlcilik hayatımda en çok tarihin canlı şahidi olan hatıralar ilgilimi çeker ve anı kitapları okurum herkese hatıralarını yazmalarını tavsiye ederim

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarlhinde yapılacak seçimlere gidiyor seçimler bana geçmişi ve siyasi hatıralarımı hatırlatır Gebze gazetesinde belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım siyasi hatıralarım başlıklı yazımı sizlerle paylaşıyorum

DEMİREL DENİNCE TAKSİMİ HATIRLARIM

1977 seçimlerinde İstanbul’da kaldığımız eğitim kurumlarından bizleri toplayarak henüz 17 yaşında Taksim’de Demirel’in mitingine gittiğimizi, Demirel’in kendisine özgü konuşma stilini dinledikten sonra Kuran-ı Kerim ve Bayrağı’nı öperek aldığı halen gözümün önünde. O gün neden bizi mitinge götürmüşlerdi, neden Adalet Partisi’ne destek olunmuştu. Bunu halen anlamış değilim. Demirel’in 28 Şubat Darbesi dönemdeki uygulamaları ise bu milletin nasıl kandırıldığını üzüntü ile bir kez daha anlamış olduk ama iş işten geçmiş çocukluk gençlik ve orta yaşlı yıllarımız elimizden alınmıştı

DEMİRDLİ İLK KEZ TAKSİM DE GÖRDÜM

Demirel’i son olarak yine taksim de gördüm Cumhurbaşkanlığın dan ayrıldığı yıllar Ömer Faruk Başaran ın kurduğu Avrasya Sanayici ve iş adamları derneğinin Taksim Hilton otelinde düzenlediği toplantı da yaptığı konuşma ve konuşmadan sonra kendisine yüzüne bakarak kendisine sorduğum “ Sayın Demirel hiç öz eleştiri yapıyormusunuz sizin parti lideri Başbakan muhalefet lideri cumhurbaşkanı olarak görevimizi tam olarak yaptınız mı .? “ sorusunu sormuş aldığım geçiştirici cevap karşısında şaşırmıştım

Demirel in ölümünden donar ilk kez Isparta ya gidip Demirel’in dünyaya geldiği İslam köyde belgesel çekip mezarının bulunduğu tepeye çıkarak Türkiye’nin Demlrelli yıllarını düşünmüş gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarım gözümün önüne gelmişti

DEMİREL GÖREVİNİ TAM OLARAK YAPTIMI

100 yaşındaki Türkiye cumhuriyeti tarihinin 50 yılına damga vurup söz sahibi olmuş Süleyman Demirel bana göre tam olarak görevini yapmış olsaydı bu gün Türkiye her alanda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alır sağ sol kavgası yüzünden binlerce gencimiz hayatlarının baharında ölmez PKK başta olmak üzere tüm terör belası çoktan sona ererdi en önemlisi milli gelir 35 bin dolar olur siyasi ekonomik sorunu olmayan bir ülke olurduk

Bu gün bir Mayıs işçi bayramı dönemin en etkili ismi Demirel ve o dönemin siyasetteki etkin isimleri Ecevit Erbakan ve Türkeş görevini tam olarak yapsaydı Taksimde onlarca masum insanınız ezilerek ölmez sağ sol yüzünden gençlerimiz bir birini öldürmez sözde terör bahane edilerek 12 Eylül Darbesi olmaz daha doğrusu darbeler askeri ihtilaller yaşanmazdı

DEMİREL İLE GAZETECİLİK ANILARIM

Hayatımın 50 yılını Demirel ile geçirdim. O sürekli gündemdeydi. Demirel’i ilk tanımam zannediyorum 5-6 yaşlarımda gerçekleşti. Seçim kampanyasıyla ilgili kıratı ve Demirel’in fötr şapkalı afişi köylere dağıtılmıştı. Demirkırat’ın devamı olarak anılıyordu. Sonraki yıllarda da hep gündemde kaldı. Kendisini ilk olarak 1977 seçimlerinde Taksim’de yaptığı mitingde gördüm. Taksim mitinginde Demirel’in konuşmaları, fötr şapkasıyla halkı selamlaması hala gözümün önünde. Mitingin sonunda bayrak ve Kuran-ı Kerim-i öpmüş ve dini kitabımız siyaset malzemesi olmuştu.

1980 ihtilali ile Demirel tutuklanmıştı. Süleyman Demirel ile birebir karşılaşmamız Rahmetli Alaettin Kurt’un vesilesi ile olmuştu. Kurt ile Süleyman Demirel’in Tuzla’da ki evine konuk olmuştuk. Demirel o dönemde bizi ayağında terlik ile karşılamıştı ve inzivai bir hayat yaşıyordu. Kendisine gazetemizi verdim. Demirel gazeteyi görünce; “İcra ilanlarını çok yayınlıyorsunuz değil mi?” diye sorarak, Turgut Özal’ın ekonomiyi kötü yönettiğini söylüyordu. Tuzla’da bir saatlik süre içerisinde çok önemli konular konuşmuştuk. Daha sonra Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak kendisini ziyaret etmiştim. O zamanda Anadolu basınının sorununu kendisine iletmiştik. Demirel’de notlar almıştı.

Süleyman Demirel ile bir kez de Gebze’nin il olma konusu ile ilgili görüşme yapmıştık. MHP’den Meral Akşener, eski milletvekili ve Bakan Osman Pepe ve bir çok kişiden oluşan grup ile Süleyman Demirel’i ziyaret ederek Gebze’nin il olmasıyla ilgili raporu kendisine sunmuştuk. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Gebzeli iş adamı Faruk Başaran’ın başkanlığını yaptığı ASİAD’ın Hilton Otel’de düzenlediği toplantıya katılmıştı. Bu toplantıda 6 kez gitti, 7 kez geldi denilen, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevini yapan Demirel, yaptığı konuşmada hükümeti eleştiriyordu. Kendisine soru cevap kısmında; ‘Ben sizin kıratlı fotoğraflarınızın altında çocukluğumu geçirdim. Yasaklı oldunuz, tutuklandınız, gittiniz, geldiniz. Bugün yine eleştiriyorsunuz. Bu sorunlara baktığınızda ve özeleştiri yaptığınızda kendinizi ne kadar sorumlu hissediyorsunuz?’

Bu sorunun karşısında Demirel’in morali biraz bozulsa da; “Ben birkaç yıl başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptım. 45 yıl Başbakanlık yapmadım” diyerek topu adeta taca atmıştı. Aslında son zamanlarda kendisiyle başlı başına bir program yapmak ve yaşanan olayları uzun uzun konuşmak isterdim. Tıpkı rahmetli Erbakan ve Rauf Denktaş gibi. Fakat bir türlü sağlık sorunları el vermedi ve bir türlü bir araya gelemedik.

Bizde ölünün arkasından konuşulmaz. Demirel’le ilgili tarih gerekli yargısını verecektir. Demokrasi diye bağıra bağıra gelen Demirel, ne yazık ki demokrasiye sahip çıkamadı ve gereğini yapamadı. Demirel’le ilgili söylenecek çok şey var. Onunla ilgili tarih yargısını verecek bizde gazeteci ve belgeselci olarak TÜRKİYE NİN DEMİRELLİ YILLARI adı İle belgeselini çekip kitabını yayınlayacağız(kaynak

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1 Mayıs İşçi Bayramı ve Gazetecilik Anılarım

İki yıl önce yaptığım sosyal medya psylaşımım

Taksim Katliamın dan Ders ve İbret Almak

İşçi emekçi ve barış bayramı olarak kutlanan bir Mayıs bayramının Taksim de 1977 yılın da Kana bulamadığı yıl 17 yaşın da İstanbul da okuyor ve katliamı radyo dan duyduğum da yaşadığım üzüntüyü dün gibi hatırlıyorum Bir Mayıs günü Anadolu dan ve İstanbul’un her yerin den taksime insan seli akmıştı. Kartal Soğsmlık ta kaldığımız yurdun penceresin den elletin de pankartlar ve flamaları İle E 5 karayolun da insanlar seli halin de taksime akıyordu katliam dan sonra İstanbul’a ölüm sessizliği çökmüştü

Bir Mayıs Katliamı ve Tarih den Ders Almak

Tarih bir aynadır o aynaya ne kadar çok bakarsak o kadar çok geleceğimizi görürüz 44 yıl önce kana bulanan 1 Mayıs işçi bayramı İle ilgili arşivlerde yer alan bazı gazete manşetleri ile bu Bilgi notunu sizlerle paylaşıyor tarih den ders ve ibret alınması en önemlisi tarihin tekrar etmemesi İçin 44 yıl önce bir Mayıs işçi bayramını kana bulayanların her yönü İle kamuoyuna açıklanmasını istiyor ve bekliyoruz