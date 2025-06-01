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135 yıllık tarihi güzelliği keşfettiler

Büyükşehir Belediyesi, kentin en görkemli yapılarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’nı “Müzeler Haftası” kapsamında huzurevi sakinlerine gezdirdi. Eşsiz mimarisi ve asırlık tarihiyle büyüleyen konak, büyüklerden tam not aldı.

135 yıllık tarihi güzelliği keşfettiler

01 Haziran 2025 Pazar 09:37

 BÜYÜKLERDEN TARİHİ KONAĞA TAM NOT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında büyüklerimizin aktif ve sürdürülebilir hayatın içinde yer almalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi,  “Müzeler Haftası” kapsamında huzurevinde kalan eli öpülesi büyüklerimizi Selim Sırrı Paşa Konağı’nı gezdirdi. Haftanın anlam ve önemine uygun olarak yapılan ziyarette büyüklerimiz, eşsiz mimarisi ve asırlık tarihiyle büyüleyen konağı çok beğendi.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİLER

1892 yılında inşa edilen ve Kocaeli’nin en görkemli yapılarından biri olan konak, huzurevi sakinlerini ağırladı. Rehber eşliğinde yapılan gezide; konağın tarihi, yapım tekniği ve estetiğiyle ilgili bilgiler verildi. Tarihi geziden son derece memnun kalan ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Katılımcılardan Bilal Özgüven, doğma büyüme İzmitli olmasına rağmen ilk defa Selim Sırrı Paşa Konağı’nı gördüğünü ifade etti. Arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgüven, “Çok mutlu olduk, burası çok güzel bir yer. Büyükşehir Belediyesi sayesinde konağı görmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

(Erkan ERENLER)

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