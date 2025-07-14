15 Temmuz Hain Darbe Girişimi: İKTAV Araştırma Merkezi ve Unutulmayan Belgeler

27 Ocak 1960'ta dünyaya geldiğim günden bu yana, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nden itibaren darbeler tarihinin canlı şahidiyim. Bir ömrüm darbelerle geçti. Darbelerin ülkemize ve milletimize verdiği zararları yaşayarak gördüm ve çok acılar çektik. Yıllardan beri devletimizin ve milletimizin başına bela olan PKK terörünün 1980 Darbesi'nden sonra, 1984 yılında başlaması tesadüf değil, darbenin sonucudur. PKK'nın silah bırakma ve terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bu günlerde, darbeler tarihi bir kez daha ayrıntılı olarak ele alınmalı ve üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmalı. Yıl dönümleri önemli. Tarihi geçmişi canlı tutmak, geçmişle ilgili bilgi, belge ve arşiv toplamak gerekiyor.

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizde binlerce bilgi, belge ve kitap, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin yıl dönümü dolayısıyla, Gebze Gazetesi ve Devr-i Alem Belgesel TV olarak İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde hain darbe girişimiyle ilgili bir "Anadolu Basını Sergisi" açtık. Sergide, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden hemen sonra Anadolu'nun çeşitli illerinde yayınlanan gazetelerin manşetlerinin yer aldığı nüshaları toplayarak, "Anadolu Basını 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini Nasıl Gördü?" adıyla bir arşiv oluşturduk.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Avrasya Gazeteciler Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk sergimizi, hain darbe girişiminin birinci yılında, Adana'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 15 Temmuz 2017 günü açtık. Sergi ve arşivimiz daha sonra Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde açılmaya devam etti. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin yıl dönümlerinde sergimiz, Gebze'deki İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde bir hafta süreyle açık kalacak.

Sergiyle ilgili Gebze Gazetesi'nin sosyal medya paylaşımını buradan inceleyebilirsiniz: https://fb.watch/v/FZR2pK4A/

Geçtiğimiz yıllarda açılan sergiyle ilgili Gebze Gazetesi'nde yer alan haber ve videoları aşağıda bulabilirsiniz:

Manşetlerle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi Açıldı

Araştırmacı gazeteci ve Devr-i Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman, darbenin yıl dönümü ile ilgili İKTAV Belgesel Yayıncılık Kütüphanesi'nde "Hain Darbe Girişimi ve Manşetlerle Anadolu Basını Sergisi" açtı. Sergi ile ilgili Gebze Gazetesi canlı yayın yaptı.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin dönümünde İKTAV Belgesel Yayıncılık Kütüphanemizde yer alan "Gazete Manşetlerinde Hain Darbe Girişimi Anadolu Basını Sergisi ve Arşivi" ile ilgili Anadolu Ajansı tarafından yapılan haberin linki: https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yerel-gazetelerin-15-temmuz-darbe-girisimini-anlatan-birinci-sayfalari-sergilendi-/2946279

ANADOLU AJANSI HABERİ: Yerel Gazetelerin 15 Temmuz Darbe Girişimini Anlatan Birinci Sayfaları Sergilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan, ülke genelindeki 40 yerel gazetenin birinci sayfalarından oluşan sergi açtı. (Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA, Kocaeli)

Darbe girişimi sırasında belgesel çekimi için Bayburt'ta bulunan Kahraman, 15 Temmuz gecesi kent merkezine giderek vatandaşlarla nöbet tuttu. Yaşananları unutturmamak adına Anadolu'daki 40 yerel gazetenin darbe girişimini anlatan birinci sayfalarını toplayan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin katkılarıyla İlim Kültür ve Tarih Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde sergi açtı.

Kahraman, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gazetelerin "tarihe not düşüp zamana noterlik yapan" önemli belgeler olduğunu söyledi. Darbelerle büyüdüğünü dile getiren Kahraman, "1960 Darbesi'yle dünyaya geldim. 12 Mart Muhtırası'nı, 1980 Darbesi'ni yaşadık. 28 Şubat Postmodern Darbe'yi ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ni gazeteci olarak yaşamış birisiyim," dedi.

Kahraman, darbe girişiminin ardından 40 Anadolu gazetesinin o geceyi anlatan ilk sayfalarını arşivine aldığını anlatarak şunları kaydetti: "Bir gazeteci olarak, sorumluluğum olduğu inancıyla darbenin ertesi günü gazeteleri temin etmeye başladım. 40'a yakın ilin ve ilçenin 18-19 Temmuz tarihli gazetelerini toparladık. Unutmamak için özellikle Anadolu gazetelerinden arşiv yaptık. Sinop'tan Mersin'e, Edirne'den Kars'a birçok ilin gazetesini toplayıp sergi haline getirdik. Burada 40 ilin gazetesi bulunmakta, darbeden hemen sonra yayımlanan gazetelerden birer nüsha var."

Kahraman, sergiye gelen her yaştan ziyaretçinin o gün yaşananları görünce etkilendiğini sözlerine ekle di. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanesi ve Arşivlerin Önemi

Arşivcilik önemlidir; arşivler bir milletin hafızasıdır. Arşiv çalışmaları, geçmişe ışık tutup geleceği aydınlatan en önemli çalışmalardır. Maalesef, arşivciliğe yeteri kadar önem vermiyoruz. Birçok olay yaşayıp bunları arşiv çalışması haline getirmediğimiz için unutuyoruz. Keşke tüm yaşananları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde arşivleyip bilgi ve belgeleriyle tam olarak aktarabilsek.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin yıl dönümü dolayısıyla, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kütüphanemizde "Manşetlerle Hain Darbe Girişimi Gerçeği Gazete Manşetleri Sergisi" açarak tarihe karşı görevimizi yapmaya çalıştık. Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olmanın ötesinde arşivciliği önemseyen bir kişi olarak Gebze'de İKTAV Kütüphanesi'ni oluşturduk. Binlerce kitap, belgesel, video görüntü ve dokümanın olduğu bu vakıfta, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi için de ayrı bir bölüm açarak, o geceyle ilgili çektiğimiz videoları, gazete arşivlerini, yaşananları bilgi ve belgeleriyle tarih araştırmacılarının hizmetine sunduk.

Türkiye'nin dört bir yanında yayınlanan Anadolu gazetelerinin darbeden sonra yayınlanan ilk sayılarını toplayarak sergi haline getirip Avrasya Gazeteciler Derneği'nin resmî internet sayfasından da kamuoyuyla paylaşarak araştırmacıların bilgisine sunduk: http://www.avrasyagazetecilerdernegi.com/2017/10/05/agrtden-tarihi-sergi/

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. (Gebze Gazetesi 15 Temmuz 2020)

Kişisel Tanıklık ve Anıların Önemi

Hain darbe girişimi üzerinden yıllar geçti. Deyim yerindeyse, millet olarak tarihe canlı şahitlik yaptık. Hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları keşke herkes anılarını yazarak kitaplaştırsa. Devr-i Alem Belgesel TV programı olarak hain darbe kalkışmasını, Kafkas Cephesi Savunması Belgeseli çekmek için gittiğimiz Erzurum, Bayburt ve Karadeniz Bölgesi'nde yaşadık.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesi, Bayburt Belediyesi'nin Dede Korkut Şenlikleri için Bayburt'ta bulunuyorduk. Dede Korkut Şenlikleri'nde Bayburt Kop Dağı Savunması belgesel sunumu gerçekleştirecektik ancak o gece alçak darbe girişimini yaşadık. Bayburt Meydanı'ndan canlı yayın yaparak yaşadığımız olayları not alıp arşivledim.





