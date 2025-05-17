19 Mayıs coşkusu Cumhuriyet Bulvarı'ndan başladı

GENÇLERDEN ENFEST’E DAVET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ruhuna uygun bir şekilde kutlayacak. 17-18 ve 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek etkinliklerin startı bugün İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki etkinliklerle verildi. Kutlama lokasyonlarının “İzmit Milli İrade Meydanı”, “Başiskele Su Sporları Merkezi”, “Cumhuriyet Bulvarı” ve “Kocaeli Üniversitesi” olarak belirlendiği EnFest’te bayram coşkusu şimdiden şehre yayılmaya başladı.

VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Boydan boya Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Bulvarı’nda bayram kutlamalarına başlayan gençler çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek vatandaşları EnFest’e davet etti. Müzik grupları enerjik performanslarıyla alanı coştururken, grafiti sanatçıları ve karikatüristler katılımcıların yüzünü güldüren çizimleriyle ilgi odağı oldu.

SANAT VE SPOR DOLU BİR GÜN

Sürpriz anlardan biri ise bir anda kalabalığın ortasında başlayan flashmob gösterisiydi. Kılavuz Gençlik Merkezleri eğitmen ve öğrencilerinin sergilediği müzik gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Sadece sanat değil, spor da günün önemli bir parçasıydı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gezgin basketbol ve futbol gösteri ekipleri, sergiledikleri hünerli hareketlerle adeta nefesleri kesti. Özellikle gençler bu gösterilerden oldukça etkilendi. Renkli ve eğlenceli içeriklerle dolu etkinlik her yaştan ziyaretçiyi hayran bıraktı.

GENÇLER EĞLENCEYE DOYACAK

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla oldukça renkli bir etkinlik takvimi hazırladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırlanan EnFest’te 3 gün boyunca dolu dolu bir festival gençleri bekliyor. Gençlere 17-18-19 Mayıs tarihlerinde konserlerden atölyelere, birbirinden renkli etkinliklerden sokak gösterilerine, sürpriz şovlardan eğlenceli yarışmalara kadar her köşesi enerjiyle dolu eşsiz bir deneyim sunacak EnFest, bayram coşkusunu zirveye çıkaracak.



(Ömer İLGEÇ)